Sein Team leistet Erste Hilfe für die Seele

Ein tragischer Verkehrsunfall, der unerwartete Tod eines nahen Verwandten, ein katastrophaler Brand – es gibt viele Szenarien, die einen Menschen ganz plötzlich aus der Bahn werfen. Und genau dann kommen die Feuerwehr-Seelsorger ins Spiel, die Menschen in Notfällen, Krisensituationen und bei kritischen Ereignissen psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) anbieten.

Seit 1998 gibt es das Feuerwehr-Seelsorge-Team des Kreisfeuerwehrverbandes Rhein-Neckar-Kreis, das aktuell rund 35 ehrenamtliche Helfer in der Not vereint. Gemeinsam mit Thomas Eisermann, Feuerwehr-Seelsorger aus Hockenheim und Koordinator der Seelsorge im Rhein-Neckar-Kreis, stellen wir diese ganz spezielle Aufgabe zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember einmal genauer vor.

Thomas Eisermann kommt aus einer Feuerwehrfamilie und ist heute selbst als Zugführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim aktiv. Nach seinem Theologiestudium zog es ihn beruflich nach Hockenheim. Dort suchten die Kameraden der Feuerwehr schnell den Kontakt zur Kirche und damit zu ihm: Ehrenamtliche Seelsorger der Kirche und der Feuerwehr miteinander vereinen, das war damals das Ziel.

Parallel wurde der Wunsch nach einer einheitlichen Struktur in diesem Bereich auch in anderen Gemeinden und Städten des Rhein-Neckar-Kreises laut und so wurde schließlich das Feuerwehr-Seelsorge-Team als Bestandteil der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) gegründet. Zu den BOS gehören unter anderem auch die Feuerwehr, Polizei, der Rettungsdienst und sogar der Zoll. Aber nicht nur aus diesen Institutionen kommen die Seelsorger der PSNV, sondern auch aus der Kirche und psychosozialen Berufen wie Mediziner, Lehrer, Erzieher oder Sozialarbeiter.

Vielfältige Aufgaben

„Die psychosoziale Notfallversorgung hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt“, erzählt Thomas Eisermann. Der Einsatzbereich des Seelsorge-Teams erstrecke sich über den gesamten Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg. Zwischen 150 und 180 Einsätze im Jahr haben die ehrenamtlichen Helfer insgesamt. Dabei übernehmen sie vielfältige Aufgaben.

„Wir kommen immer dann, wenn Menschen in extreme Situationen hineingeworfen werden. Unsere Aufgabe ist es zunächst einmal, diesen Menschen einen Schutzraum zu geben und zu schauen, was sie in diesem Moment brauchen. Einige Betroffene möchten reden, andere lieber schweigen oder aktiv werden“, erklärt der Feuerwehr-Seelsorger. Er betont auch, dass er und seine Kollegen zwar „Erste Hilfe für die Seele“ leisten, aber keine therapeutische oder psychologische Unterstützung bieten.

„Weil der Feuerwehr-Seelsorger zunächst einmal ein Fremder ist, versuchen wir in der Regel das soziale Netz der Betroffenen wieder aufzufahren. Wir schauen also: Wer ist vertraut und kann helfen?“, meint Thomas Eisermann. Eine weitere Aufgabe der Ehrenamtlichen sei das Informieren. In einer Ausnahmesituation prasseln viele psychische Eindrücke auf den Betroffenen ein – eine Reaktion des Körpers sei da ganz normal. „Wenn wir das erklären, können die Menschen ihre Reaktion selbst einordnen“, sagt er. Im dritten Schritt klären die Seelsorger den Betroffenen dann darüber auf, was im Prozess des Verarbeitens normal ist und wann er sich professionelle Hilfe suchen sollte. „Wenn Bedarf ist, vermitteln wir gerne an Fachkräfte weiter.“

Bevor ein angehender Seelsorger auf Einsätze fahren darf, muss er aber erst einmal zwei Jahre lang eine Einführung mit verschiedenen Ausbildungslehrgängen abschließen. „Bei einigen Kandidaten merken wir dann im Laufe der Einführung, dass sie für dieses Ehrenamt nicht geeignet sind oder sie trauen sich das letztendlich selbst doch nicht zu“, sagt der Seelsorger. Die Einführung in das Ehrenamt wird sich in naher Zukunft noch einmal wandeln; ein modulares System für die Anwärter ist angedacht.

Generell seien Feuerwehr-Seelsorger immer mindestens zu zweit vor Ort – auch zum Schutz der Mitarbeiter. Nach der ersten Erkundung werden dann je nach Lage noch weitere Kräfte zur Einsatzstelle beordert.

Hohe psychische Belastung

Der Teamgedanke stehe dabei immer im Vordergrund. „Das Team soll konstant sein. Deshalb nehmen wir auch nur Personen auf, die fest im Rhein-Neckar-Kreis verankert sind, einen sicheren Arbeitsplatz haben und deren Familienplanung bereits grob abgeschlossen ist.“

Die psychische Belastung in diesem Ehrenamt ist zweifelsohne höher als bei den meisten anderen. Einige Einsätze bleiben den Seelsorgern noch lange im Gedächtnis. „Im Frühjahr 2018 ist in Eberbach ein größerer Schulbusunfall passiert. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung für die PSNV – gerade weil so viele unterschiedliche Personen beteiligt waren“, erinnert sich Thomas Eisermann. Aber auch der Absturz eines Rettungshubschraubers bei Waghäusel hätte das PSNV-Team vor eine besondere Aufgabe gestellt. „Bei Amokalarmen an Schulen sind wir fast immer gefordert. Die Schüler durchleben in dieser Situation Todesangst – auch, wenn sich am Ende herausstellt, dass es nur ein Fehlalarm war“, erklärt der Feuerwehrmann. Um solche Einsätze gut verarbeiten zu können, rate er den Seelsorgern, den Einsatz gemeinsam nachzubesprechen. Außerdem haben alle Beteiligten die Möglichkeit, mit einem Supervisor ein Gespräch über das Geschehen unter fachlicher Anleitung zu führen.

Weitere Strukturen schaffen

„Der Bevölkerungsschutz ist in Deutschland sehr stark vertreten – wir Feuerwehr-Seelsorger versuchen dabei, die seelische Komponente abzudecken“, erklärt Thomas Eisermann, der hauptberuflich im Strafvollzug für die Seelsorge zuständig ist. „In Zukunft müssen wir uns an dieser Stelle aber auch überlegen, wie wir hier weitere Strukturen schaffen können. Wir sind direkt im Moment des Geschehens für die Betroffenen da, aber es sollte eben auch mittelfristige Ansprechpartner geben“, fügt er hinzu. „Der Ansatz ist hier bereits da: Mit der Betreuungs- und Koordinationsstelle (Beko) PSNV ist in Mannheim ein Pilotprojekt entstanden. Personen, die durch ein Ereignis belastet sind, können sich hier telefonisch Hilfe holen.“

