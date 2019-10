Sein Wissen erweitern

Die kleine Akademie ist eine ökumenisch ausgerichtete Veranstaltung der Erwachsenenbildung des Katholischen Bildungszentrums Heidelberg in Kooperation mit der Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd. Bereits 15 Jahre gibt es die kleine Akademie auch in Hockenheim. Sie richtet sich an Menschen, die den Wunsch haben nach einer erweiterten Allgemeinbildung, um die vielfältigen Zusammenhänge unseres Weltgeschehens besser zu verstehen. Dazu ist ein solides Wissen vom Werden und Sein unserer Kultur notwendig. Ziel des Kurses ist es, aus ganz verschiedenen Wissensgebieten eigene Standpunkte und Orientierung zu gewinnen.

Die kleine Akademie bietet aus zahlreichen Wissensgebieten Vortragsreihen an. Aus einer breiten Palette an Themenbereichen wie Literatur, Philosophie, Religion, Naturwissenschaften, Musik, Geschichte, Politik und Gesellschaft trifft die Ortsgruppe Hockenheim ihre engere Auswahl. Daraus erstellt das Bildungszentrum Heidelberg das Programm für das jeweilige Semester.

Auf ihren jeweiligen Fachgebieten halten kompetente und engagierte Dozenten die Vorträge und sind offen für Fragen und Einwürfe, so dass die Doppelstunde kurzweilig und spannend erlebt wird. Die Atmosphäre ist laut Veranstalter freimütig und offen. Jeder Teilnehmer kann sich persönlich einbringen, jedes Alter ist erwünscht. Jede Frage und Anregung ist willkommen.

Die Kurse laufen jeweils ein Semester und finden im Einklang mit dem Schuljahr statt. Das neue Semester hat soeben begonnen und umfasst elf Vormittage. Es läuft bis 20. Januar, jeweils um 9.15 bis 11.15 Uhr im Gemeindezentrum Christophorus. Der neue Flyer liegt zur Einsicht im Schriftenstand der katholischen Kirche aus.

Interessenten können sich telefonisch unter der Nummer 06221 - 89840 oder per mail info@bildungszentrum-heidelberg.de mit der kleinen Akademie in Verbindung setzen. zg

