Seine Musik ist immer unmittelbar berührend, ohne sich anzubiedern

Hockenheim.Er war mit „Sweeney’s Men“ in den späten 1960ern epocheleitend, mit „Planxty“ in den frühen 1970ern mit drei „Folk-Alben des Jahres“ erfolgreich, und seit den 1980ern tourt er in immer wieder neuen Formationen durch die ganze Welt. Wo immer er auftritt, hinterlässt er großen Eindruck, ohne dafür nur einen einzigen Effekt zu benötigen. Am Freitagabend war Andy Irvine, der auf der Bühne so unscheinbare, mit dem verlegenen Lächeln manchmal fast hinter seinen Instrumenten verschwindende irische Folkmusiker, Songwriter, Instrumentalist und Geschichtenerzähler zu Gast im Pumpwerk und begeisterte seine Zuhörer.

Für Freunde des Irish Folk ist Andy Irvine eine Kultfigur – nach einer Biografie, die fast typisch für die Musiker seiner Generation: In frühen Jahren in Dublin führte er ein unauskömmliches Leben unter Musikern, es folgten glückliche oder fügungsreiche Begegnungen mit solchen, die für ihn stilprägend waren, Reisen durch die Welt, wo neue Eindrücke die eigene Musik anreicherten und das Glück einiger Erfolge. Heute ist Irvine der wohl begnadetste Mandoline- und Irish-Bouzouki-Spieler der Grünen Insel und die Hauptfigur, die den großen Einfluss gerade der Bouzouki auf die moderne irische Folkmusik maßgeblich ermöglicht hat.

Einen Eindruck von diesem so reichen Musikerleben, ein Stück der Geschichte und vor allem der Kunst, ließ Andy Irvine bei seinem Publikum. Mit einem Auftritt, der nicht zuvorderst Konzertcharakter hatte, sondern eine ganz eigentümliche, sehr gemütliche Atmosphäre von Innigkeit atmete. Da vorne der Mann mit dieser begnadeten musikalischen Größe, dem das Publikum lauscht, förmlich die Melodien und Lieder von Fingern und Lippen saugt – Musik um ihrer selbst Willen. Ehrlicher Gesang, virtuoses Gitarrenspiel, alltägliche Geschichten von Emigranten, von Arbeitern, von Mühe und Last, das war’s.

Liebeserklärung an ein Pub

Ob Irvine dabei einen treffsicheren Mittelalter-Style mit der „Murder-Ballad“ „Three Huntsmen“ auflegt oder mit „O’Donoghue’s“, einer unprätentiösen Liebeserklärung an ein Pub, in dem er ein und aus ging, einen charakterstarken, sehr eigenständigen Sound – immer ist seine Musik unmittelbar berührend, sein Ton immer beeindruckend, ohne sich verbiegen zu müssen. Ein wohltuend ehrlicher Klang in einer Zeit, in der Selbstbeweihräucherung zum guten Ton zu gehören scheinen.

Eine ungezwungene, ganz natürliche Stimme, ein Geschichtenerzähler mit glitzernden Augen, der seine Instrumentalbegleitung zu einem vollkommen unverwechselbaren Stil ausgebaut hat – keine Akkorde, sondern ausgefeilte, aufwendige Harmonien und ein melodiöser, oft stark phrasierter Grundcharakter, der sowohl mystisch und mit Gänsehautgarantie anschlagen kann wie bei „Farewell to Kellswater“, aber auch rassig und antreibend wie bei „Blacksmith“.

Nach zweieinhalb Stunden hinterlässt Andy Irvine ein Publikum, das in einer Mischung aus nostalgischem Schwelgen und tiefer Beseeltheit ins Wochenende geht – „Never tire of the road“.

