Seine Verdienste leben fort

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung nahm die Stadt gestern Abschied von einem ihrer großen Bürger, von Ehrenbürger Adolf Stier. Er war kein Sohn der Stadt, Stier wurde 1925 in Heidelberg, in Rohrbach geboren, doch machte er die Rennstadt, in der er 1951 heimisch wurde, zu seiner Stadt: 35 Jahre lang gehörte er dem Gemeinderat an und prägte, unter anderem als Fraktionsvorsitzender der Union, die Geschicke der Stadt wie kein zweiter.

Adolf Stier verstarb am 3. Januar im Alter von 93 Jahren, bis zum Schluss mit beiden Beinen im Leben stehend und regen Anteil an den Geschicken der Stadt nehmend. Wie in den vielen Jahren zuvor hatte er die Weihnachtstage bei seinem Bruder Heinrich in Stockach verbrachte.

Heinrich Stier, der vor 60 Jahren zum Priester geweiht wurde, der bis 2005 fast 40 Jahre lang Pfarrer in Stockach war, hielt gestern in der Friedhofshalle die Predigt für seinen sechs Jahre älteren Bruder, mit dem ihn eine tiefe Zuneigung verband. Stier hatte für die Trauerfeier keine fertige Predigt ausgearbeitet, er lud die Trauergemeinde ein, in sehr persönlichen Worten an den letzten Tagen und Stunden seines Bruders teilzuhaben. Zwar mit Trauer, aber auch mit Dankbarkeit, für die lange Zeit, die Adolf Stier gewährt war und voller Stolz auf dessen Lebensleistung. Stier schilderte seinen Bruder als einen lebenslustigen Menschen, geprägt von den Erfahrungen des Krieges und geleitet von seinem christlichen Glauben. Seine Liebe galt den Menschen, für die er sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich einsetzte, sein Leitbild war der europäische Gedanke, die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, für die er sich ein Leben lang einsetzen, die mit der Städtepartnerschaft mit Commercy eine politische Manifestation erfuhr, die ihn mit vielen Freundschaftsbanden an die französischen Stadt knüpfte.

Ein großer Europäer

Ein Gedanke, den Oberbürgermeister Dieter Gummer in seiner Ansprache aufgriff, der das Lebenswerk von Adolf Stier auf drei Säulen ruhend sah – Ehrenamt, Freundschaft und Familie. Als Stadtrat, als Kreisrat, als Parteimensch und als Mitglied vieler Vereine hat sich Stier in die Gemeinschaft eingebracht, Impulse gesetzt und Anregungen gegeben. Insbesondere als Stadtrat war er zwischen 1959 und 1994 maßgeblich an der Entwicklung der Stadt beteiligt. Ein Engagement, das mit zahlreichen Auszeichnungen, von der Ehrenmedaille der Stadt über die Ehrenbürgerechte bis hin zum Bundesverdienstkreuz, gewürdigt wurde.

Aber Stier war auch ein geselliger Mensch, legendär, so Gummer, die rätlichen „Nachsitzungen“. Immer suchte er die Gemeinschaft, auch in der Beziehung zu Commercy, die er entscheidend prägte und mit Leben erfüllte, kaum ein Treffen zwischen den beiden Städten in den vergangenen Jahren ohne die Beteiligung von Adolf Stier.

Bürgermeister Jérôme Lefèvre, der mit einer großen Delegation aus der Partnergemeinde angereist war, darunter Präsident Robert Mauer vom Cercle Commercy, würdigte Adolf Stier als „großen Europäer“. Jochen Christ dankte im Namen des Freundeskreises und Markus Fuchs schloss sich im Namen des CDU-Stadtverbandes an. aw

