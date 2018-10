Seit 30 Jahren zuverlässiger Partner der Wirtschaft

Die Wirtschaft boomt, Arbeitskräfte werden dringend gesucht – hat das etwas mit den Heidelberger Werkstätten zu tun? Beim Hockenheimer Unternehmertreffen wurde mit Sachinformation und vielen Beispielen gezeigt, dass die Einrichtung im Talhaus seit nun rund 30 Jahren zum Erfolg des Wirtschaftsstandortes beiträgt – und das sowohl mit eigener wirtschaftlicher Leistung als auch mit der Ausbildung und Qualifizierung von Arbeitskräften.

„Arbeit hat in unserer Gesellschaft eine sehr hohe Bedeutung. Eine Arbeit zu haben, bedeutet unter anderem Selbstständigkeit und Unabhängigkeit und damit einen erhöhten sozialen Status. Dies gilt für Menschen mit oder ohne Behinderung gleichermaßen“, führte Wirtschaftsförderer Donald Pape in das Thema ein. Wolfgang Thon, Leiter der Heidelberger Werkstätten, verdeutlichte in seinem Vortrag diese Arbeitsthematik im Umfeld der Hei-delberger Werkstätten.

Die Werkstätten seien in den Bereichen Metallverarbeitung, Montage und Konfektionierung, Elektrotechnik und „Electro Static Discharge“ (ESD) (elektronisch gefährdete Bauteile), Elektromontage sowie Grünanlagenpflege tätig. Insgesamt arbeiten die Standorte Heidelberg, Hockenheim und Sandhausen derzeit mit rund 150 Unternehmen zusammen. „Darunter gibt es sehr viele gewachsene und langjährige Geschäftsbeziehungen“, betonte Thon.

Qualifizierung wichtiger Bereich

Neben den eigenen Arbeitsplätzen, mit denen die Heidelberger Werkstätten selbst Produkte und Dienstleistungen anbieten, nimmt die Bildung, Orientierung, Qualifizierung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen beim Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt einen großen Stellenwert ein. Thon stellte die Möglichkeiten für interessierte Unternehmen vor, Mitarbeiter der Werkstätten im eigenen Betrieb zu beschäftigen.

Die Bandbreite reiche von Praktika, die für das Unternehmen kostenfrei seien, über Außenarbeitsplätze bis hin zur Übernahme in reguläre Arbeitsverhältnisse. Hier können die Unternehmen neben Betreuungsleistungen auch einen sogenannten Minderleistungsausgleich erhalten.

Im Anschluss machten sich die Unternehmer beim Rundgang ein Bild von der Leistungsfähigkeit des Betriebs. Besonderes Augenmerk lag auf dem Bereich Elektrotechnik und ESD. „Unser großer Vorteil ist, dass wir vor Ort sind. Wenn es brennt, machen wir uns auf den Weg zum Kunden. Das können unsere Mitbewerber aus der Volksrepublik China nicht“, erklärten Werkstattleiter Erich Riedling und Armin Karl, Fertigungsleiter in Hockenheim. Und dieser Vorteil sowie die Arbeitsergebnisse scheinen Kunden so zu überzeugen, dass sie zum Beispiel das notwendige Hightech-Präzisionsgerät zur Auftragsausführung direkt den Heidelberger Werkstätten in deren Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Strenge Qualitätskontrolle

Aber auch weniger qualifizierte Tätigkeiten werden hier mit besonderer Präzision ausgeführt, wie etwa Sortieren und Reinigen von Arbeitsmaterialien großer Betriebe. „Dem Betrieb sichert das eine große Zeitersparnis zu, und wir haben die Arbeitskräfte, die das können“, so Karl. „Dabei legen wir sehr großen Wert auf die Qualitätskontrolle“, unterstreicht Riedling.

Überzeugt von dieser Qualität sind bereits zahlreiche Hockenheimer Unternehmen, die Kunden der Heidelberger Werkstätten sind. Ein weiteres Erfolgsrezept verriet Thon: „Kennen Sie Arbeitnehmer, die am Montagmorgen schon um 7 Uhr darauf warten und sich freuen, an ihren Arbeitsplatz zu kommen, obwohl erst um 7.30 Uhr das Haus geöffnet wird? Bei uns gibt es das!“

Im Anschluss an den offiziellen Teil blieb wieder viel Zeit für das Gespräch miteinander und für den Austausch der Unternehmer untereinander. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 29.10.2018