Selbst Angebautes auf den Tisch bringen

Gemüse für den heimischen Garten und mediterrane Gewürze für den Balkon hält Michael Heinzmann in seinem Blumengeschäft in großer Auswahl bereit. Zimmerpflanzen und Schnittblumen ergänzen das Angebot. Der gelernte Gärtner und Floristmeister holt die Pflanzen und Setzlinge aus der Region. Jeden Morgen ist er auf dem Großmarkt in Mannheim und besorgt dort frische Qualitätsware.

Die Gemüsepflanzen haben ihre Wurzeln in der Kurpfalz, erläutert der Floristikfachmann. Jetzt ist Pflanzzeit für Tomaten. Die Cherry-Tomaten mit vielen leuchtend roten Früchten sind sehr süß im Geschmack. „Ein tolles Naschgemüse“, meint Heinzmann. Die sehr frühen Balkontomaten bekommen mittelgroße Cocktail-Früchte. Es gibt sogar Schokolade-Tomaten, die schwarz-braune Früchte entwickeln.

Erdbeeren schmecken sowieso immer. Auch das Angebot an Paprika – mit mildem Geschmack, sehr würzig oder als feurig-scharfe Jalapenos – ist sehr groß. Ebenso die Palette der Salatsetzlinge. Der Hokkaido mit seiner orangeroten Schale zählt zu den beliebtesten Speisekürbissen, aber auch andere Sorten sind sehr beliebt. Gemüsepflanzen locken von Auberginen und Artischocken über Lauch und Sellerie bis zu Zucchini in Grün und Gelb.

Selbstanbau liegt im Trend

Beim Kochen dürfen Küchenkräuter nicht fehlen. Basilikum, Estragon, Koriander, Majoran, Minze, Oregano, Rosmarin, Salbei und Thymian können aus dem eigenen Garten geerntet werden. Heinzmann gibt dazu Tipps für den geeigneten Standort der Kräuter.

Das Fachgeschäft trägt dem Trend Rechnung, veredeltes Gemüse und Kräuter im heimischen Garten anzubauen. Die Sonne lacht, der Frühling ist da, der liebevollen Gestaltung von Garten oder Balkon steht nichts mehr im Wege.

Die Öffnungszeiten in der Heidelberger Straße 104 derzeit: Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr.

