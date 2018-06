Anzeige

Hockenheim.Das nennt man wohl Lohn der guten Tat: Ingrid Werdan hat beim Gewinnspiel von Juwelier Zahn die Teilnahmekarte ausgefüllt – aber selbstlos den Namen ihres Sohnes Michael eingetragen. Als der als Gewinner des ersten Preises gezogen wurde und sah, was ihn da erwartete, gab er den Gewinn an die Mama weiter: Das Collier von Bernd Wolf macht sich an Damen einfach besser . . .

Gut 300 Einsendungen erhielt das Fachgeschäft nach Angaben von Anke Zahn. Gefragt war, vor den Toren welcher Stadt der hochwertig verarbeitete Designerschmuck hergestellt wird, und die meisten Teilnehmer wussten: Freiburg. Das Collier hat einen Wert von 348 Euro. Der zweite Preis (Einkaufsgutschein 100 Euro) ging an Rita Muth, der dritte (50 Euro) an Elfriede Schendzielorz. mm