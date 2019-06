Seltener Einblick in liebevoll gestaltete Naturoasen

Der Andrang war groß. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Knapp 70 Teilnehmer interessierten sich für das Kunst-Aktions-Programm der Lokalen Agenda 21 und gingen mit auf Tour zum „Tag der offenen Höfe und Gärten“. Drei Gartenbesitzer erlaubten dieses Mal einen Blick auf ihre liebevoll gestalteten Oasen. Der Start war bei der Zehntscheune, wo Organisatorin Inge Schwenninger die Gäste in drei Gruppen einteilte.

Der große Hausgarten von Familie Mergenthaler in der Goethestraße war zum ersten Mal im Angebot. Die üppige Blütenpracht und die Gemüsebeete sind schon etwas Besonderes. Das Areal neben dem Wohnhaus war ursprünglich mal ein Bauerngarten, der nach und nach von Rudi Mergenthaler umgestaltet wurde. In dem Steingarten wachsen unzählige Pflanzen. Die Steine hat der Hausherr von überall aus dem Urlaub mitgebracht. Viereinhalb Tonnen Material hat er sich hertransportieren lassen, um daraus eine Mini-Landschaft zu modellieren. Ein richtiger Wasserfall plätschert in einen kleinen Teich. Tierfiguren säumen das Ufer. Schildkröten, Frösche und ein Eisvogel tummeln sich am kühlen Nass. Eine Katze lauert auf Mäuse. Nebenan stehen Rosen und Hortensien in voller Blütenpracht. Das gesunde Gemüse wartet darauf, geerntet zu werden. Auf einem Felsen thront das legendäre Schloss Lichtenstein von der Schwäbischen Alb, das Rudi Mergenthaler in dieses Idyll eingefügt hat. In der Mitte blüht gerade eine riesige Sommermagnolie, die auch im Winter grün bleibt. Kakteen zeigen ihre bunte Vielfalt. Beim Hartriegel-Strauch leuchten die Blätter rosa und grün. Jeden Tag muss diese Oase bewässert werden. Im heißen Sommer des letzten Jahres war schnell ein Traubenstock verdorrt. Spuren der Trockenheit sind heute noch zu erkennen.

Ananasstaude blüht auf

Die Familie Schlampp hat sich auf der Dachterrasse ihres Hauses in der Scheffelstraße eine einzigartige Orchideenwelt geschaffen. Unter der Beschattung ist es schwülwarm, fast wie im Dschungel. Die Ananasstaude hat im dritten Jahr nun Blüten bekommen. Rund 200 Orchideen hat Jürgen Schlampp in seinem Gewächshaus. Einige Pflanzen sitzen in einem Topf mit Moos. Es duftet herrlich. Gegossen wird nur mit Regenwasser, im Sommer bis zu dreimal am Tag. Im Garten unten blühen gerade Rosen und Hortensien in vielen Farben. Aus einer Amphore fließt Wasser in den blauen Pool. Ein paar Spiegel an den Wänden lassen den Garten größer erscheinen. „Home, sweet home“ steht auf einem Schild. Besser kann man es nicht ausdrücken. Die Bougainvillea verströmt einen wunderbaren Duft. Von der Terrasse hat man einen herrlichen Blick auf die Blumen. Eine Palme wiegt sich im Wind und zaubert mediterranes Flair in die beeindruckende Gartenlandschaft. Hier kann man wirklich schön sitzen und genießen.

Marmelade aus der Ernte

Hedi Winter hat sich in ihrem Garten in der Albert-Einstein-Straße ein Paradies mit südlichem Flair geschaffen. Der große Feigenbaum hat 300 Früchte abgeworfen. Daraus wurde köstliche Marmelade eingekocht. Seit zwölf Jahren gestaltet Hedi Winter ihren Garten. Der Zitronenbaum präsentiert seine leuchtend gelben Früchte. Kiwi und Orangen wachsen auch kräftig. Über die große Bananenstaude hat unsere Zeitung schon einmal berichtet. Palmen, Zypressen, Oliven, Oleander und Schmetterlingslilien brauchen viel Wasser. „Regenwasser ist immer gut“, sagt Hedi Winter. Sie sammelt das kostbare Nass in drei Fässern. Nur die Strelitzien haben dieses Jahr noch keine Blüten. Das kann aber noch kommen, denn die stolze Gartenbesitzerin hat ja einen grünen Daumen.

Staunend blickten die Teilnehmer der Rundtour auf die erlesenen Perlen der Gartenkultur. Manche dürften sich überlegt haben, selbst einmal als Gartenbaumeister ans Werk zu gehen. Also, los geht’s!

