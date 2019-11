Seminar für Käufer und Eigentümer

Neu im Programm der Volkshochschule ist der Workshop „Wohnungseigentum und Hausverwaltung“, der am Samstag, 16. November, von 14 bis 17 Uhr, im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a stattfindet, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule.

Das Seminar für Eigentümer und künftige Käufer gebrauchter oder neuer Eigentumswohnungen als Selbstnutzer oder zum Zweck der Vermietung soll vor vermeidbaren und teuren Fehlern im Umgang mit den Miteigentümern und der Hausverwaltung bewahren. Die wichtigen Aspekte der Verwaltung nach dem Wohneigentumsgesetz werden einfach anhand der praktischen Abläufe und gesetzlichen Grundlagen erläutert.

Die Veranstalter bitten die Teilnehmer darum, zum Workshop Stifte und einen Notizblock mitzubringen. zg

Info: Weitere Infos zum Workshop unter www.vhs-hockenheim.de

