Bei der Volkshochschule findet am Dienstag, 20. März, und Donnerstag, 22. März, von 10 bis 13 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a ein PC-Einsteigerkurs für Senioren statt. Der Kurs eignet sich für Teilnehmer, die gerne in einer Gruppe Älterer in aller Ruhe und in ihrem Tempo mehr über die EDV lernen und selbst am PC ausprobieren wollen.

Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse für die sichere und sinnvolle Nutzung des Computers. So werden mit der Textverarbeitung erste kleine Texte erstellt und bearbeitet. Die Kursgebühr beträgt 61 Euro. Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de. vhs