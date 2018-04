Anzeige

Die Spielgemeinschaft Hockenheim/Brühl muss in der ersten K.-o.-Runde auf badischer Ebene zum SK 1879 Heidelberg-Handschuhsheim. Gespielt wird am Samstag um 14 Uhr im Alten Rathaus in Handschuhsheim.

Zur neunten und letzten Runde empfängt Hockenheim II am Sonntag in der badischen Oberliga die Schachgemeinschaft Dreisamtal, die genau wie Hockenheim 7:9 Mannschaftspunkte auf dem Konto hat. Auch der SC Brombach und der SV Walldorf haben 7:9 Mannschaftspunkte.

Für diese vier Mannschaften besteht bei einer Niederlage noch eine theoretische Abstiegsgefahr, wenn der SK Ettlingen mit aktuell 5:11 Zählern sein letztes Spiel in Buchen gewinnt. Es würden dann die Brettpunkte über Klassenerhalt und Abstieg entscheiden. Um aus eigener Kraft die Klasse zu halten, muss gegen Dreisamtal mindestens ein Unentschieden errreicht werden. Spielbeginn ist um 11 Uhr in der Zehntscheune.