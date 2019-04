Senioren starten in badische Hauptrunde

Bei der Schachvereinigung 1930 findet am heutigen Freitag wegen der Osterferien kein Jugendschach statt, teilt der Verein mit.

Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr in der Zehntscheune, wo um 19.45 Uhr die fünfte Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft mit folgenden Begegnungen beginnt: Jürgen Möldner (SK Landau 1908) – Dr. Christian Günter (SG Turm Albstadt 1902), Andreas Krinke – Manfred Werk, Christian Würfel – Sven Schnetter, Marvin Baumgärtner - Hendrik Zahn (alle SV 1930 Hockenheim). Norman Fellinger (SK Mannheim-Lindenhof 1865) ist spielfrei und erhält kampflos einen Punkt.

In der ersten badischen Hauptrunde spielt das Hockenheimer Seniorenteam der Schachvereinigung 1930 in der Altersklasse 50+ am Sonntag in Weinheim. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen jederzeit willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.04.2019