Seniorin (93) wirft Betrüger aus Wohnung

Als angeblicher Mitarbeiter des Hausmeisterdienstes hat sich ein Unbekannter am Mittwochnachmittag Zutritt zur Wohnung einer 93-Jährigen verschafft, die in einer Senioreneinrichtung in der Unteren Hauptstraße lebt. Das meldete die Polizei gestern. Der Mann habe zwischen 16 und 16.30 Uhr an der Wohnungstür geläutet und behauptet, er müsse die Heizkörper in den Räumen überprüfen. Zunächst ließ die Seniorin den Mann herein. Nachdem sich dieser jedoch in ihrer Schlafnische verdächtig aufgehalten hatte, schöpfte die 93-Jährige Verdacht und bugsierte den „Arbeiter“ aus ihrer Wohnung. Entwendet wurde offenbar nichts.

Erst am Abend berichtete die Seniorin einer Familienangehörigen darüber, die die Betreuerinnen des Seniorenheims und die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzte. Die Dame konnte den Unbekannten nur vage beschreiben: zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet.

Keinen Einlass gewähren

Die Polizei warnt immer wieder vor dem Auftreten solcher Personen beziehungsweise vermeintlicher Arbeiter. Gerade ältere Bürger sollten Unbekannten niemals Einlass gewähren, so die Mitteilung der Polizei. Durch geschickte Ablenkungsmanöver gelinge es ihnen oftmals, Wertsachen oder Bargeld an sich zu nehmen und unverzüglich die Wohnungen wieder zu verlassen.

Für Tipps und Hinweise steht jede Polizeidienststelle zur Verfügung. Das Polizeirevier Hockenheim ist unter Telefon 06205/2 86 00 zu erreichen. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 15.12.2018