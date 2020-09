Sensoren kontrollieren Pegelstand

Der rückwärtige Bereich der Schule am Kraichbach öffnet sich zum namensgebenden Gewässer hin. Deutlich zu sehen ist die Aus-sparung in der Hochwasserschutzmauer, in die im Notfall die Dammbalken eingehängt werden. Diese befinden sich in den Metall-kisten, die links vom Eingang zu erkennen sind.

© Lenhardt