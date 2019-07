Sicherheit an der Strecke in Zahlen

Insgesamt 64 Posten stehen an der 4508 Meter langen Strecke. 257 Säcke Bindemittel stehen für die Beseitigung von Öl und anderen Flüssigkeiten bereit. 150 Besen werden an die Streckenposten ausgegeben, um die Strecke schnellstmöglich von Dreck und Kleinteilen zu säubern. Rettung in der Not: 241 Feuerlöscher – 226 Sechs-Kilogramm-Löscher sind auf die Streckenposten verteilt plus 15 Neun-Kilogramm-Feuerlöscher entlang der Boxengasse.

151 Funkgeräte sorgen für beste Verbindung von Rennleitung, Rettungskräften und Streckenposten. 64 Flaggensätze à sechs Flaggen (zweimal gelb, gelb-rot, rot, blau, grün) gibt’s entlang der Strecke – zuzüglich eines Rennleiter-Flaggensatzes mit elf Flaggen (zweimal gelb, gelb-rot, rot, blau, grün, schwarz, schwarz-weiß, schwarz mit rotem Punkt, schwarz-weiß kariert, Deutschland-Flagge). ali

