Sicherheit beim Springreiten deutlich erhöht

Beim Deutschlandfinale von business@school, der Bildungsinitiative der internationalen Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG), überzeugten eine Schülerin und drei Schüler des Städtischen Siebengebirgsgymnasiums aus Bad Honnef mit ihrer Geschäftsidee „Gelo-Pack“, der ersten nachhaltigen, wiederverwendbaren und klimaneutralen Kältekompresse. Schon 2018 siegte ein Team derselben Schule beim Finale. Den zweiten Platz belegte das Team des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums aus Hockenheim mit „Safe-Jump“. Auf Platz drei landete das Team der Erzbischöflichen Liebfrauenschule aus Köln mit „Near-Buy“.

Knapp hinter dem Siegerteam aus Nordrhein-Westfalen landeten Schülerinnen und Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums auf Platz zwei. Lea Berger (17), Lara Dorfer (16), Nico Meckler (17), Alessa Romaschow (18), Tim Schutze (16) und Teamsprecherin Anna-Lena Weich (16) waren bei der Suche nach der besten Schüler-Geschäftsidee mit „Safe-Jump“ angetreten, einer Hindernisstange mit magnetischen Trennstellen für mehr Sicherheit beim Springreiten.

Mit Produkt durchstarten

Für die sechs ist die Reise aber damit nicht zu Ende: „Wir machen jetzt noch unser Abitur und wollen dann 2020 mit unserem Produkt voll durchstarten“, verkündet Alessa Romaschow, die selbst Springreiterin ist und dabei schon einige Stürze mit ansehen musste. Die Juroren waren sich einig: Eine überzeugende Idee, anschaulich durch einen Prototyp dargestellt, und nicht nur für besorgte Eltern ein echter Zugewinn an Sicherheit im Reitsport.

Die drei Siegerteams können sich über tolle Erlebnispreise freuen: Das Team aus Hockenheim darf auf Einladung von Deutsche Lufthansa AG und Lufthansa Aviation Training einen Tag lang hinter die Kulissen der Fluggesellschaft schauen. Auf dem Programm in Frankfurt steht auch ein Flug im Simulator.

Die Kölner besuchen auf Einladung der Evonik Industries AG ein Heimspiel von Borussia Dortmund inklusive Stadionführung im Signal Iduna Park. Und die Ford-Werke empfangt das Team aus Bad Honnef auf der Ford-Teststrecke im belgischen Lommel.

1500 Teilnehmer von 90 Gymnasien

Im Schuljahr 2018/2019 beteiligten sich rund 1500 Schüler aus 90 Schulen an business@school. Digitale Geschäftsmodelle, Bilanzen und nachhaltige Wachstumsstrategien – diese Themen standen für die fünfzehn- bis achtzehnjährigen Schüler in den vergangenen zehn Monaten auf dem Stundenplan. Als Höhepunkt des Projektjahrs haben die Jugendlichen ihre eigenen Unternehmerqualitäten getestet: In Teams haben sie Geschäftsideen und Businesspläne entwickelt. Unterstützung erhielten sie von ihren rund 200 Lehrern sowie über 500 Betreuern von über 20 namhaften Wirtschaftsunternehmen und von BCG. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 18.07.2019