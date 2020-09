Sicherheit für Fußgänger und Radler erhöht

Die letzten Markierungsarbeiten laufen derzeit im Hubäckerring, in Höhe der Einmündung der Konrad-Adenauer-Straße. Dort wurde im Sommer vergangenes Jahr eine Querungshilfe angelegt, die auf viel Widerspruch stieß. Wobei die Querung selbst weniger in der Kritik stand als vielmehr der Umstand, dass sie auf Kosten der Radfahrer errichtet wurde. Mit den nun zu Ende gehenden Arbeiten hat die Stadt diesem Missstand abgeholfen.

Der Sinn der Querungshilfe ist unumstritten, an dieser Stelle queren die Kinder aus Richtung Böll- und Einstein-Straße kommend den Hubäckerring auf ihrem Weg zur Grundschule, die sich mit dem Ring den Namen teilt. Und natürlich führt auf der Heimweg über die vielbefahrene Trasse. Aber auch der an der Ecke Ring und Adenauer Straße liegende Kindergarten hat einen Großteil seines Einzugsgebiets östlich des Hubäckerrings. Folglich war es eine gute Entscheidung, den Fußgängern eine Querungshilfe anzubieten.

Einmündung sicherer gestaltet

Wahrscheinlich wäre ein Zebrastreifen eine noch bessere Lösung gewesen, doch steht dies hier nicht zur Debatte – gebaut wurde die Querungshilfe, deren Herzstück eine Insel in der Straßenmitte ist, die dem Fußgänger zwischen den Fahrstreifen eine Zone der Sicherheit bietet. Schlecht nur, dass eine solche Zone Platz braucht, der erst geschaffen werden musste. Was zulasten des Radweges am Hubäckerring in Richtung Reilinger Straße ging.

Nach den geltenden Vorschriften gibt es für Straßenbreiten wie auch für Geh- oder Radwege Mindestvorgaben, die einzuhalten sind. Von der östlichen Seite des Hubäckerrings bis zur Straßenmitte kein Problem, die Fahrbahn wurde nicht tangiert, dafür jene in Richtung Reilinger Straße. Zum musste einen Schwenk nach Westen machen und schnitt dem parallel führenden Radweg selbigen ab, er endet im Nichts. Zumindest der Weg, für die Radfahrer, die sich ja nicht in Luft auflösen können, endete er in einem Vabanque-Spiel.

Auf diesen misslichen Umstand aufmerksam gemacht, versprach die Stadt Besserung. Doch vor einer baulichen Veränderung wurde der Jahreswechsel abgewartet – die Wasserleitungen waren an dieser Stelle zu sanieren und zweimal sollte die Straße nicht aufgerissen werden. Nachdem die Stadtwerke ihre Arbeit beendet hatten, begannen die an der Einmündung. Der Radweg wurde verschwenkt und durchgezogen, die Stopp-Linie der Konrad-Adenauer-Straße nach hinten verlegt und deutlich auf die Straße gemalt.

Mit Vorteilen für alle Beteiligten – die Radfahrer können nun ihren Weg durchgängig benutzen, der motorisierte Verkehr wird durch die Fahrbahnmarkierungen deutlich gelenkt und auch der Einmündungsverkehr profitiert, der Kreuzungsbereich ist nun übersichtlicher.

Umgestaltung Bushaltestellen

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember fährt der Stadtbus im Bereich des Hubäckerrings eine neue Strecke. Bis dahin war der Stadtbus vom Hubäckerring kommend in den Holzweg und dann in die Gerhart-Hauptmann-Straße eingebogen, um letztlich auf die Reilinger Straße zu stoßen. Dieser Weg durchs Wohngebiet schien, schon wegen der Rechts-vor-links-Regelung, die den Bus auf seinem Weg immer wieder ausbremste, nicht optimal. Weshalb der Rat beschloss, den Bus aus dem Wohngeviert herauszunehmen und ihn gänzlich über den Hubäckerring fahrenzulassen.

Betroffen von diesem Beschluss waren die Haltestellen im Holzweg und in der Gerhart-Hauptmann-Straße, Ecke Parkstraße, die verlegt werden mussten. Für sie wurde fußläufig ein Ersatz gefunden. Die Haltestelle im Holzweg wurde vorverlegt an die Kreuzung Hubäckerring/Holzweg, die andere wanderte von der Hauptmann-Straße zum Hubäckerring, in Höhe der Hausnummern 6 und 8. Die beiden neuen Haltestelle wurden nur provisorisch angelegt, ihre endgültige Umgestaltung machte die Stadt von der Freigabe von Fördermitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungskonzept des Landes abhängig.

Angedacht war, die Haltestellen – neben den beiden im Hubäckerring sind noch die in der Herderstraße, in der Waldstraße (beim VfL) und am Friedhof, diese wird in die Continentalstraße verlegt – nach dem Vorbild der Haltestellen in der Heinrich-von-Kleist-Straße und der Sachs-Straße umzugestalten, sprich barrierefrei und mit einem Wetterschutz auszubauen.

Vom Regierungspräsidium wurde der Stadt nun mitgeteilt, dass für die Freigabe der Mittel eine konkrete Planung vorliegen müsse, bisher existiert nur eine Grobplanung. Diese Planung wird nun erstellt, und zwar gleich für alle fünf Haltestellen. Mit den Arbeiten soll im Frühjahr begonnen werden, im Haushalt sind rund 250 000 Euro eingestellt und das Regierungspräsidium hat einen Zuschuss von rund 92 000 Euro in Aussicht gestellt.

Geschwindigkeit wird kontrolliert

Begonnen habe im Hubäckerring, an der nördlichsten Einmündung der Albert-Einstein-Straße die Arbeiten für den Bau des Kindergartens. Wie uns eine Leserin mitteilte, befürchten die Anwohner durch die Kindertagesstätte nicht nur eine Zunahme des Verkehrs in diesem Bereich, erfahrungsgemäß werden viele Kinder mit dem Auto in die Tagesstätten gebracht, sondern auch zu schnelles Fahren – insbesondere in der Einstein-Straße.

Wie Christian Stalf, der Pressesprecher der Stadt, auf Anfrage mitteilt, werden von der Stadtverwaltung regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen mit mobilen Radarstationen im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Den genannten Straßenzüge werden künftig gerne erhöhte Aufmerksamkeit widmen, teilt der Pressesprecher mit. zg

