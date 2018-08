Sie beweisen viel Gefühl an den Tasten

Die siebenjährige Miriam Burkart spielt gemeinsam mit ihrer Klavierlehrerin Sabine Schlüter „Alla Turca“ zu vier Händen von Anton Diabelli. © Lenhardt

Mit einem gelungenen Konzert hat sich die Klavierklasse von Sabine Schlüter am Mittwochabend in der Stadthalle vorgestellt. Unter dem Motto „Mit Kunst und Musik in die Ferien“ präsentierten Schülerinnen im Alter von sieben bis 19 Jahren ein abwechslungsreiches Programm und beeindruckten mit merklich guten Leistungen.

„Für diesen Auftritt haben sich die Mädchen sehr gut vorbereitet“,

...

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 04.08.2018