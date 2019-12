Sie erwärmen die Herzen

Die Quad- und Trikergruppe „Wir helfen Kindern“ aus Hockenheim bescherte den Senioren im Altenheim Sankt Elisabeth einen besonderen Nachmittag. Für großes Aufsehen sorgten Jürgen Weber und Theo Brecht – denn nicht täglich laufen Motorradfahrer im Bikeroutfit über die Wohnbereiche des Hauses.

Die Gruppe wollte den Bewohnern und dem Personal eine Freude bereiten, in dem sie Spenden von verschiedenen Supermärkten gesammelt hatte, um diese nun an die Bewohner zu überreichen. So bekam jeder ein Handtuch und einen Adventskalender geschenkt. Die Senioren freuten sich so sehr darüber, dass sogar Tränen flossen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Schön, dass ihr an uns denkt und wir nicht vergessen werden“, hörten die Männer immer wieder, was ihr Herz erwärmte. Auch das Pflegepersonal erhielt eine Aufmerksamkeit. Die Quad- und Trikergruppe überreichte jedem eine Tüte mit Leckereien als kleines Dankeschön für die Arbeit, die sie jeden Tag leisten. Heidemarie Weber hatte als Dank Ansteckrosen gestrickt, die bei den Herren für gute Laune sorgten. zg/ds

