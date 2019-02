Sie fahren in eine nachhaltige Zukunft

Energieeffizient, nachhaltig und zukunftsweisend: Diese Eigenschaften beschreiben das neue Elektro-Fahrzeug, mit dem die Stadtwerke ab sofort im Versorgungsgebiet unterwegs sind. Der E-Golf mit dem auffälligen, wellenförmig umrandeten „Mittendrin.Nebenan“-Slogan ist ein „elektrisches Kraftpaket“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

Der E-Golf verfügt über eine Motorleistung von 100 Kilowatt (entspricht 136 PS), eine Batteriekapazität von gut 35 Kilowatt pro Stunde und eine Reichweite von bis zu 285 Kilometern. Die Ladedauer beträgt je nach Technik zwischen drei und 16 Stunden. Das Fahrzeug wurde in Kooperation mit der Agentur Publik (Ludwigshafen) und der Druckerei Vetter gestaltet.

Leise und sparsam

„Wir haben das Fahrzeug gekauft, um die Weiterentwicklung der Elektromobilität zu unterstützen und mit gutem Beispiel voranzugehen“, sagt Valentin Fein, Leiter Stromnetze und -anlagen der Stadtwerke . Der E-Golf verursache keine Kohlendioxidemissionen, habe niedrige Be-triebskosten und einen leisen Antrieb. „Er ist damit ideal für die Fahrten in der Stadt und der Umgebung“, ergänzt Christian Stalf, vom Marketing der Stadtwerke. „Die Elektromobilität begegnet uns im Alltag immer mehr. Sie ist eine zukunftsweisende und herausfordernde Aufgabe für die Energieversorger. Die Stadtwerke reagieren darauf mit einer Strategie auf mehreren Ebenen“, meinen dazu Martina Schleicher und Erhard Metzler, Werkleitung der Stadtwerke.

Deshalb errichtet der Energieversorger in diesem Jahr drei Elektro-Ladesäulen im Stadtgebiet. Die Stadtwerke betreiben derzeit bereits drei Ladesäulen, darunter eine am Freizeitbad Aquadrom. Die Stadtwerke planen neben dem Kauf weiterer E-Autos auch die Ertüchtigung der Stromnetze für Elektromobilität, beispielsweise mit Investitionen in das Umspannwerk Talhaus. zg

