Sie gelten für jeden

Hallo Kinder! Wusstet ihr, dass am 10. Dezember der Tag der Menschenrechte ist? Das ist ein sehr wichtiger Tag, denn in den Menschenrechten steht, was erlaubt ist und was nicht. Daran muss sich jeder halten. Zum Beispiel darf niemand eingesperrt oder be-raubt werden und jeder darf seine Meinung sagen. Außerdem ist jeder Mensch frei und gleich. Die Menschenrechte sind in 30 Artikel unterteilt. Im letzten Artikel, dem Artikel Nummer 30, steht auch, dass euch niemand die Menschenrechte wegnehmen kann. Sie gelten also immer und überall. Es gibt sie seit 1948, also seit 71 Jahren. Obwohl sich eigentlich jeder an die Menschenrechte halten muss, verstoßen Menschen in manchen Ländern, in denen es zum Beispiel Krieg gibt, dagegen. Deshalb gibt es sogenannte Menschenrechtsorganisationen. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass die Menschenrechte sehr wichtig sind und sich jeder daran halten muss. Also ich finde, dass jeder Tag ein Tag der Menschenrechte sein sollte!

