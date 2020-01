„Sie haben den Fluss in den Ort geholt“

Termine in unserer Region dürften Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder derzeit ein Wechselbad der Gefühle bescheren: Galt es am Mittwochabend in Speyer, ihre Behörde gegen geballten Frust und Vorwürfe von Bürgern und Gewerbetreibenden ob der drastisch verlängerten Sanierung der Salierbrücke zu verteidigen, so hielt der Freitagvormittag ausschließlich Lob und Beifall bereit für die Umsetzung

...