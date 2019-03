Sie krempeln die Ärmel hoch für eine saubere Stadt

Treffpunkt ist am Samstag, 30. März, 10 Uhr, Parkplatz Rudolf-Harbig-Halle. Gereinigt wird von 10 bis 12 Uhr in sechs Bereichen. Abschluss der Säuberungsaktion ist ab 12 Uhr am Waldfestplatz im Alten Fahrerlager. Gereinigt wird in sechs Bereichen:

Bereich 1: Evangelischer Kirchengarten, Marktplatz, Grünanlagen, Obere- und Untere Hauptstraße, Fußweg zwischen Kraichbachbrücke, Karlsruher Straße und Eisenbahnstraße entlang des Kraichbachs.

Bereich 2: Grünanlage Lußheimer Straße, Gebiet Bahnhof bis Aldi.

Bereich 3: Grünzug am Anschluss alte B 36, hinter MacDonalds.

Bereich 4: Talhausstraße und Gewerbegebiet um OBI-Baumarkt.

Bereich 5: I. Industriestraße längs der L 722 und angrenzende waldartige Grünanlage.

Bereich 6: Grünanlagen und Eingrünung Ortsrand.