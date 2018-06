„Sie sind auch Friedensbotschafter für uns“

Anzeige

Hockenheim.„Die Partnerschaft zwischen Hockenheim und Mooresville lebt vom Austausch unserer Jugend. Sie leistet einen Beitrag für den Frieden auf der Welt. Damit sind Sie als Schüler auch Friedensbotschafter für uns“. Mit diesen Worten begrüßte Oberbürgermeister Gummer fünf Austauschschülerinnen aus der Partnerstadt Mooresville im US-Bundesstaat North Carolina im Rathaus.

Sie wurden von den Unterstützern Murdoch und Melody Morri-son, Mitgliedern des Freundeskreises Hockenheim-Commercy und Lehrern aus dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (CFG) begleitet. Die Schülerinnen bleiben für gut eine Woche in Hockenheim. In dieser Zeit standen und stehen bis zum kommenden Samstag auch Besuche in der Stadthalle , im Aquadrom, in Speyer und Heidelberg auf dem Programm.

Über Hockenheim informiert

Bei der offiziellen Begrüßung im Rathaus erhielten die Schülerinnen Informationen über Hockenheim. Sie sahen sich unter anderem einen Film an, der die Stadt mit ihren vielfältigen Facetten porträtierte. Anschließend sprachen sie mit Dieter Gummer über die Entwicklung und Angebote der Rennstadt.