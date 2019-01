Sie sind für den Rennsport unverzichtbar

Für viele Menschen ist der Motorsport eine Leidenschaft. Und Veranstaltungen oder Rennen könnten ohne diese Enthusiasten nicht durchgeführt werden. Es braucht jedoch nicht nur die Rennfahrer für spannende Wettkämpfe. Genauso wichtig sind die Frauen und Männer, die für die Sicherheit der Zuschauer und Fahrer verantwortlich sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Badischen Motorsportclubs Hockenheim (BMC), der eine Ausbildung zum Sportwart der Streckensicherung auf dem Hockenheimring durchführte.

Es gibt viele Aufgaben und Positionen, um ein sicheres Rennen durchführen zu können – vom Rennleiter bis hin zum Sportwart der Streckensicherung, welche fast alle auf ehrenamtlicher Basis arbeiten. Zu Letzterem konnte man sich nun im Motodrom ausbilden lassen. Dies taten über zwei Tage hinweg 210 Kursteilnehmer, einige wollten durch den Lehrgang ihre Lizenz verlängern. Die Ausbildung übernahm der BMC Hockenheim. Die formelle Abwicklung übernahmen Sabine Tesseraux und Regina Klinkenberg, ebenfalls vom BMC.

Unter den Vorgaben des Deutschen Motor-Sport-Bundes (DMSB) wurde der Kurs mit einem theoretischen und einem praktischen Teil durchgeführt. Hoch über der Rennstrecke im Baden-Württemberg- Center gab’s den theoretischen Teil der Ausbildung. Über die Welt des Motorsports mit den Regeln und Pflichten klärte Jörg Bensemann, Präsident des BMC Hockenheim, die Neulinge und die „alten Hasen“ auf, angefangen von der organisatorischen Struktur des Motorsports bis hin zur richtigen Kleidung des Sportwartes.

In Sachen „Flaggenkunde“ erklärte Heike Schüssler den Frauen und Männern, welche Farbe welche Bedeutung hat und ob die Fahnen geschwenkt oder nur still gehalten werden. Die Flaggen sind meist die einzige Kommunikationsmöglichkeit zwischen Rennleitung und den Fahrern.

Thomas Kaltenbrunner erläuterte anhand von Videos den richtigen Funkverkehr zwischen Rennleitung und Sportwart. Auch im Erste-Hilfe- Kurs mussten die Teilnehmer unter den Anweisungen von Uwe Karl, dem Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), ihre Fertigkeiten üben – von der stabilen Seitenlage, Herzmassage bis hin zum richtigen Helm abnehmen.

Schwerstarbeit am Motorrad

In Box 27 ging’s dann an die praktischen Übungen. Markus Vogelgsang von der DMSB-Staffel erklärte an einem Porsche-Rennwagen unter anderem das Entfernen des Lenkrades, welches beim Ein- und Aussteigen bei den meisten Rennwagen mit einem Schnellverschluss entfernt werden muss.

Schwerstarbeit mussten die Kursteilnehmer bei David Hagenbuch, Abschnittsleiter in der Sachs-Kurve, leisten. Dort lernten sie ein auf dem Boden liegendes, gut 190 Kilogramm schweres Motorrad alleine aufheben. Gelernt wurde übrigens in Gruppen. Nach einer Mittagspause in der fünften Etage des BW-Center war Rainer Kietz von der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim dran: Er erklärte den richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher. Von der Theorie in die Praxis: Jetzt mussten die Teilnehmer selbst ein Feuer an einem extra dafür präparierten Auto löschen. Volker Vollrath, Inhaber von „GGS Brandschutz & Sicherheit“ aus Rimbach, hatte dafür 45 Feuerlöscher kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dann übte jeder in der ersten Kurve nach der Start- und Zielgerade das Aufheben eines Rennmotorrades aus einem Kiesbett unter Real-Bedingungen. Auch in der Sachs-Kurve wurden mit den Autos einiger BMC-Mitglieder verschiedene Situationen nachgestellt, die ein Sportwart während eines Rennens erleben kann. Dabei mussten die Frauen und Männer ihr vorher erworbenes Wissen anwenden – vom Funkverkehr über Flaggenzeichen bis hin zur Bergung von Fahrzeugen. Auch hier wurde deutlich: Der Sportwart der Streckensicherung ist mit einer der wichtigsten Positionen einer Rennveranstaltung. Er ist vielseitig und für die Sicherheit aller Beteiligten mitverantwortlich.

Wer Interesse an einer solch ehrenamtlichen Tätigkeit hat, ist vom BMC eingeladen, an dessen Veranstaltungen mitzuwirken – bis zum Ausbildungskurs im Januar 2020. bmc

