„Sie töten unsere Bienen“

Zu unserem Artikel „Debatte wird auf unserem Rücken ausgetragen“, in dem es um die Bauernproteste geht und in dem sich diese als Sündenböcke sehen (HTZ vom 20. Dezember), erreichte diese Zeitung eine Zuschrift von Günther Martin, dem Vorsitzenden des Imkervereins Kurpfalz, in dem dieser auf die Frage eingeht, ob die Bauern die Sündenböcke seien. Martin schreibt:

Nein, die Bauern sind keine Sündenböcke, sie sind die Verursacher. Ja richtig, nicht alle Bauern, denn es gibt sie, die Selbstvermarkter, die zum Teil in sehr kleinen Betrieben, uns Bürger regional versorgen. Aber es gibt auch Betriebe, die rücksichtslos ausbeuten und billige Masse produzieren. Worum geht es?

Die Bundesregierung, die Europäische Union und die Vereinten Nationen haben sich Ziele gesetzt, zum Schutz von Boden, Wasser, Luft, Klima und zur Erhaltung der Biodiversität. Die Landwirtschaft spielt dabei eine zentrale Rolle, denn sie ist einer der wichtigsten Flächennutzer. Dabei könnte eine nachhaltige Landwirtschaft sehr gut zum Erreichen der Umweltziele beitragen. Die Bauern würden sogar davon profitieren, denn sie sind auf fruchtbare Böden, verlässliche klimatische Bedingungen und eine hohe Biodiversität angewiesen.

„Rezeptkultur“ prägt Ackerbau

Der Ackerbau ist geprägt von einer „Rezeptkultur“, bei der routinemäßig ohne ausreichende Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, der Pflanzenentwicklung oder des Schädlingsauftretens, Agrochemikalien eingesetzt werden.

Es werden Symptome bekämpft und die Ursachen ignoriert. Dieser „Ackerbau nach Rezept“ ist den Standorten nicht angepasst, aber sehr einfach für viele Landwirte umzusetzen. Diese Art der intensiven Landwirtschaft hat erhebliche Folgen für das landwirtschaftliche System selbst, aber auch für den Wasserkörper, die Luftqualität, dem Klima und der Biodiversität. In der aktuellen Situation führt das unter anderem zu Nährstoffüberschüssen durch intensive Düngung, was zu Belastungen von Land- und Wasserökosystemen führt. Die Landwirtschaft trägt auch durch andere Emissionen zur Verschlechterung der Lebensbedingungen bei. Durch die extreme Bebauung (Wohnungsbau oder Industriegebiete), weichen die Bauern immer mehr in Bereiche aus, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden sollten. Ein deutliches Beispiel ist die Forderung der Bauern, die Moorflächen in den Schwetzinger Wiesen und in den regelmäßig überfluteten Flächen am Rhein intensive nutzen zu dürfen.

Aber auch durch ihre Betriebsweise und die „Entsorgung“ von Abfällen aus der Landwirtschaft entstehen Belastungen der Umwelt. Auch die Methan- und Ammoniak-Emissionen aus der Tierhaltung, das Lagern und Ausbringen von Wirtschaftsdüngern (Gülle und Mist) belasten die Umwelt. Die optimale Entsorgung der anfallenden Abfälle, muss auch in der Landwirtschaft endlich durchgesetzt werden.

Auf Ackerflächen werden flächendeckend Totalherbizide eingesetzt, die jede Form von Ackerbegleitflora beseitigen. Die wilden Gräser und Kräuter sind Lebensgrundlage für eine Vielzahl von Organismen, darunter auch Nützlinge und Bodenlebewesen. Ziel sollte es sein, den gesamten Ackerbau so auszurichten, dass vitale und widerstandsfähige Kulturpflanzen gedeihen und die Landwirtschaft von einer natürlichen Schädlingsregulation profitiert.

Schädlinge reißen Nützlinge mit

Doch mit den „Schädlingen“ beseitigt man auch die „Nützlinge“, mit der Folge – man braucht immer mehr Spritzmittel (und das ist ein gutes Geschäft für die Industrie). Dadurch bieten Ackerflächen ohne Strukturelemente (Feldhecken und Haine) kaum noch Nahrung und Lebensraum für wildlebende Tiere und Pflanzen (Agrarwüsten – hier riesige Karottenwüsten).

Die Indikatoren der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt bezeugen den dramatischen Rückgang der Arten in den vergangenen Jahren, insbesondere in der Agrarlandschaft.

Wegen der nicht zu übersehenden Umweltfolgen befindet sich die Landwirtschaft, in einer zunehmend gesellschaftlichen Akzeptanzkrise (Sündenböcke). Natürlich sind hier auch der Verbraucher und die Politik gefragt. Der Verbraucher will im Markt, wo Geiz geil ist, günstige Lebensmittel. Die Politik muss jetzt Regeln, Rahmenbedingungen und Anreize schaffen, um die Landwirtschaft in Deutschland schnell nachhaltig, sozial und naturverträglich zu machen.

Auch richtig ist – ich bin persönlich betroffen. Jedes Jahr sterben irgendwo im Vereinsgebiet Bienenvölker an Vergiftungen. Ist es tatsächlich so, wie es auf den grünen Kreuzen steht, dass Bauern Bienen schützen wollen? Sie brauchen Bienen und Insekten für ihre rücksichtslose Produktion meist nicht. Weiter so, fordern die Bauern, aber wir wollen keine Sündenböcke sein! Sie sind keine Sündenböcke, sie sind die Verursacher. Sie töten unsere Bienen! Das darf nicht sein. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 28.12.2019