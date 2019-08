Sie wollen musikalisch den Atlantik überqueren

Irish Folk meets Bluegrass: Die Musiker der befreundeten Bands „Out of the Green“ und „Hooked on Grass“ laden zu einem gemeinsamen transatlantischen Abend am Freitag, 23. August, ein. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Erstere haben sich dem „Irish Folk“, also irischen Volksweisen, verschrieben, zweitere spielen, wie der Name schon vermuten lässt, Bluegrass. Dabei handelt es sich um eine US-amerikanische Volksmusikrichtung, deren rasante Rhythmen ebenso zum Tanzen einladen wie die teils fidelen Klänge des Irish Folk.

Transatlantisch ist der Abend aber nicht nur wegen der Musikauswahl, auch inhaltlich wollen die Musiker dem Motto gerecht werden, wie eine Ankündigung des Veranstalters erläutert. „Out of the Green“ erzählen von der abenteuerlichen Geschichte der irischen Auswanderung nach Amerika. „Hooked on Grass“ entführt die Besucher in die Wildnis der Appalachian Mountains. Abgerundet wird der Abend mit einem großen Finale, bei dem alle Musiker zusammen beweisen wollen, dass Folk keine Grenzen kennt.

Gesang vereint

„Hooked on Grass“ bestehen aus Jens Wolff am Banjo, Holger Waffenschmidt an Mandoline und Fiddle, Nina Poneleit am Bass und Alexander Opitz an der Gitarre. Für den Gesang sind bei der Formation alle vier verantwortlich. Auch bei „Out of the Green“ singen die Musiker gemeinsam.

Die Band besteht aus: Christel Hering an der Gitarre, Harry Arnold an Gitarre, Tenorbanjo und Mandoline, Susanne Stader an Querflöte und Tin Whistle, Sandra Bauer an Gitarre und Akkordeon, Michael Hay an Bodhran und Bones sowie Alex Opitz an Gitarre, Reso-Gitarre und Five-String-Banjo. zg

