Sie wollen Senioren fit fürs Radfahren machen

Fahrradfahren ist sportlich, hält gesund und macht Spaß. Bei der Teilnahme im Straßenverkehr sind aber vor allem für ältere Menschen wichtige Punkte zu beachten. Darüber informieren die Veranstaltungen „Sicherheit Rund ums Rad“ am Donnerstag, 21. März, und Mittwoch, 27. März, jeweils 15 bis 18 Uhr, an der Pestalozzischule interessierte Bürger. Sie werden von der Stadtverwaltung Hockenheim und dem Polizeipräsidium Mannheim durchgeführt. Die Agenda-Gruppe „Fahr Rad“ und die Verkehrswacht Hockenheim unterstützen sie.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist allerdings erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Teilnehmer werden gebeten, ihr eigenes Fahrrad oder Pedelec (soweit vorhanden) und einen Helm mitzubringen.

Kenntnisse auffrischen

Die beiden Veranstaltungen finden im Schulhof und in Unterrichtsräumen der Pestalozzischule statt. Das an beiden Tagen gleiche Programm bietet eine Vielzahl wissenswerter Informationen zur Sicherheit im Straßenverkehr für ältere Teilnehmer. Die fachkundige Überprüfung des eigenen Fahrrads, hilfreiche Tipps in einem Theorieteil, eine Helmberatung und ein Fahrtraining stehen dabei auf der Tagesordnung. „Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer liegt uns sehr am Herzen. Darum bieten wir eine Schulung für unsere ,junggebliebenen‘ älteren Mitmenschen an“, sagt dazu Michael Christoph, zuständiger Referent Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim.

Das Programm der Veranstaltung „Sicherheit rund ums Rad“ umfasst die Erläuterung der Unterschiede zwischen E-Bike, Pedelec und Fahrrad sowie Regeln und Gefahren beim Radfahren und Bußgelder. Auch die Begutachtung der Räder mit kurzer technische Überprüfung von Bremsen, Beleuchtung, Reifen, Sattelhöhe, Reflektoren und Klingel gehört dazu.

Theorie und Übungen

In Sachen Helmberatung wird ein kurzer Film zum Tragen des Helms gezeigt. Außerdem gibt es vor Ort eine Demobox zur Veranschaulichung des Verlustes der motorischen Fähigkeiten nach einem Sturz mit Kopfverletzung. Fahrtraining mit Fahrrad und Pedelec sowie Übungen zur Balance und Sicherheit in Bewegung runden das Programm ab.

Für die Teilnahme an einem der beiden Veranstaltungstage ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Sie kann bis Montag, 18. März (für den ersten Termin) und bis Montag, 25. März (für den zweiten Termin), bei der Stadtverwaltung erfolgen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 05.03.2019