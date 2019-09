Sie zeigt auch in schweren Zeiten Einsatz

Jubiläen sind in der Stadtverwaltung immer ein schöner Anlass zu feiern. Das gilt vor allem dann, wenn Mitarbeiter der Stadt ein Vierteljahrhundert die Treue halten. Aus diesem Anlass gratulierte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg bei einer kleinen Feierstunde Sandra Batke zu ihrem 25-jährigen Jubiläum im öffentlichen Dienst. Wie die Stadt mitteilt, überreichte Jakob-Lichtenberg ihr eine Urkunde und ein kleines Geschenk als Zeichen der Anerkennung.

Diesem Dank schlossen sich auch Gerhard Weber, ehemaliger Leiter Fachbereich Bauen und Wohnen, und Johannes Lienstromberg für den Personalrat der Stadt an. Der Personalrat steuerte ebenfalls eine kleine Aufmerksamkeit bei.

Die Jubilarin Sandra Batke wurde am 29. August 1977 in Schwetzingen geboren. Als echte Hockenheimerin führte sie die Ausbildung zur Beamtin im mittleren Dienst im August 1994 zur Stadtverwaltung. Der Lehre schloss sich nach einem Jahr im Bauamt eine Tätigkeit im Fachbereich Finanzen bis zum Jahr 2019 an. Daraufhin wechselte sie innerhalb des Rathauses den Fachbereich. Seit dem 15. Mai arbeitet sie als Sachbearbeiterin in der Abteilung Baurecht. Diese Unterstützung ermöglicht die schnellere Bearbeitung von baurechtlichen Vorgängen, unter anderem für die Erteilung von Baugenehmigungen.

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg hob in seiner Würdigung das Engagement und die Treue von Sandra Batke bei ihrer beruflichen Tätigkeit hervor. „Sie zeigen auch Einsatz in schwierigen Zeiten, was keine Selbstverständlichkeit ist“, sagte er. Sandra Batke freute sich über die Ehrung und meinte, dass ihr die Arbeit im Rathaus Spaß mache. Anschließend tauschten sich die Anwesenden in geselligem Beisammensein über die Arbeit bei der Stadtverwaltung Hockenheim aus. zg

