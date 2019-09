Sieben neue Stellen in der Verwaltung

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Fuchs wird den neuen Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei der öffentlichen Sitzung am Samstag, 14. September, um 19 Uhr in der Stadthalle auf sein Amt verpflichten. Das beschloss der Gemeinderat am Mittwochabend.

Nur die SPD-Fraktion war mit dem Vorschlag der Verwaltung, den Vorsitzenden der größten Fraktion zu wählen, nicht einverstanden. Stadtrat

...