Sieben Stationen bringen Gewässer näher

Ein geschwungenes (hier noch braunes) Band mitten in der Stadt: So präsentiert sich bereits jetzt der Verlauf des renaturierten Kraichbachs. Im Vordergrund ist das Schulzentrum zu sehen, am rechten Bildrand ein Teil der Harbighalle, dann die Gustav-Lesemann-Schule, links unten die Hartmann-Baumann-Schule. Nicht mehr im Bild sind die beiden neuen Brücken in Höhe des Messplatzes, rechts oben die Wirtschaftsbrücke.

© Venus