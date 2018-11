Sieg in Oberliga

Hockenheim.Zwei weitere Partien der ersten Runde der offenen Stadtmeisterschaft brachten folgende Ergebnisse: Norman Fellinger (SK Mannheim-Lindenhof) unterlag Dr. Christian Günther (SG Turm Albstadt) mit 0:1 und Markus Riepp gewann gegen Sven Schnetter (beide SV Hockenheim) mit 1:0.

In der dritten Runde der badischen Oberliga kam Hockenheim II bei der Schachgemeinschaft Dreisamtal zu einem wichtigen und zugleich überzeugenden 5,5:2,5-Erfolg. Die Punkte für Hockenheim holten IM Oleg Boguslawski (remis), IM Tomislav Bodrozic (remis), IM Mihail Nekrasov (remis), Torsten Karn (1), FM Oliver Günthner (1), Bernd Hierholz (1) sowie Thomas Löchel (1). Hockenheim II ist damit auf Tabellenplatz drei geklettert.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr zu einem freien Trainingsabend zur Vorbereitung auf die Verbandsrunde.

Verbandsrunde mit Spieltag

Am Sonntag findet die dritte Verbandsrunde statt. Hockenheim III empfängt in der heimischen Zehntscheune im Spiel der Landesliga Nord 1 die SF Heidelberg. Ebenfalls Heimrecht hat Hockenheim IV in der Bereichsliga Nord 1 gegen den SK Mannheim II. Hockenheim V tritt in der Kreisklasse A im Derby beim SC Reilingen II an. Hockenheim VI reist in der Kreisklasse B zum SK Großsachsen III. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr.

Die Weihnachtsfeier der Schachvereinigung findet am Samstag, 8. Dezember, 18.30 Uhr im Restaurant La Favola Antica, Zähringer Straße 3, statt. Anmeldungen nimmt Günter Auer entgegen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 30.11.2018