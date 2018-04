Anzeige

Doch am Ende standen die Sieger fest: So belegte Jonathan Nolting (1 b), der aus dem Buch „Tierfreunde halten zusammen“ gelesen hatte, den ersten Platz in Klassenstufe 1. In der 2. Klassenstufe freute sich Tamia Eckelt (2 c) als Siegerin. Sie las aus dem Buch „Lauras Ferienabenteuer“ vor.

In Klasse 3 hieß der Sieger Grigory Arsenyev (3 c), der sich „Das magische Baumhaus – Zauberreise in verwunschene Welten“ ausgesucht hatte. Harry Potters Zauberkräfte bescherten Angelika Siemens (4 a) den Sieg.

Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde und ein Lesezeichen. Die Erstplatzierten durften sich zusätzlich über einen Buchgutschein der Buchhandlung Gansler freuen, während die Zweit- und Drittplatzierten einen Buchpreis bekamen, den der Förderverein gesponsert hatte. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 19.04.2018