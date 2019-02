Sieger verlassen ungeschlagen die Platte

Der Tischtennis-Kreisentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ wurde in den Turnhallen des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums in Hockenheim ausgetragen. Dabei erzielten die Hockenheimer Schulen überragende Ergebnisse, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Wettkampfklasse zwei (Jahrgänge 2002 bis 2005) spielte sich die Mannschaft des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums mit ganz klaren Siegen auf

