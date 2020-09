Silas’ Akkordeonspiel begeistert

Hockenheim.In Zeiten der CoronaKrise finden auch im Altenheim St. Elisabeth die liebgewonnenen Veranstaltungen und Gruppenspaziergänge nicht statt. Die Bewohner nutzen gern den abgeschirmten Außenbereich für einen kleinen Spaziergang und die Angestellten geben ihr Bestes, um die gute Stimmung im Haus aufrecht zu erhalten. Umso mehr freute man sich, dass Frank Brunisch, bekannt unter den Künstlernamen „The Pitcher Boy“, einen Auftritt angekündigt hatte. In der Region und bei Countryfans hat er sich schon einen Namen gemacht.

Der Auftritt des Countrystars wurde ins Freie verlegt, die Bewohner nahmen auf den Balkonen und Terrassen Platz. Frank Brunisch kam, wie es sich für einen eingefleischten Countrysänger gehört, standesgemäß in Countrykleidung und spielte unter anderem bekannte Lieder von Truck Stop, Udo Jürgens, Karel Gott und Pur. Die Stimmung war gut und so erfreute der Countrysänger alle Bewohner mit seinen eigens komponierten Liedern, die gern angenommen wurden.

Es erklingt die „Gavotte“

Das nächste Highlight ließ nicht lange auf sich warten. So nahm sich Silas Ebert trotz der Sommerferien einen Mittag Zeit und spielte auf seinem Akkordeon für die Bewohner des Hauses. Der zwölfjährige Schüler lernt schon seit früher Kindheit das Instrument und so lauschten die Bewohner „Gavotte“, einem historischen Gesellschaftstanz, aber auch aktuellen Liedern von Jörg Dräger und Elton John.

Die Bewohner hatten große Freude und waren begeistert, dass man in so jungen Jahren dieses Musikinstrument so gut beherrscht. Das sind erfreuliche Stunden, die in dieser schwierigen Zeit ganz besonders guttun und gern angenommen werden, zeigen sich die Beteiligten erfreut. Die Bewohner waren sich einig, dass beide Musiker gerne wiederkommen sollen und erzählten nach den Auftritten noch lange von den schönen Liedern. ds /zg

