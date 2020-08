Silbersommer blüht prächtig

Am Rand der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße geht es seit einiger Zeit bunt zu. Die ganzjährig blühende Staudenmischung mit dem Namen „Silbersommer“ verschönert an dieser Stelle das Stadtbild. Sie wurde im letzten Jahr gepflanzt. Das Vegetationsziel der Pflanzung ist jetzt fast erreicht. Sie ist darüber hinaus ein Beitrag für die ökologische Artenvielfalt und beliebt bei Insekten.

Momentan pflegen fünf Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Hockenheim die Staudenpflanzen auf Höhe der Birkenallee. Dazu gehört das Jäten von Beikräutern und das Zurückschneiden vertrockneter Triebe.

Im letzten Jahr brachten Volker Weyers, Brenda Bor, Daniel Klatt, Annalisa Ziegler und Enrico Höflein vom Bauhof hohe Gerüststauden in den Boden ein. Sie wurden durch Füllstauden ergänzt und die Fläche am Grund mit Bodendeckerstauden aufgefüllt. „Der Boden ist mit Lava-steinen abgemulcht worden. Sie speichern viel Wasser, was den Pflanzen zugutekommt. Nach fast zwei Jahren entstand hier eine geschlossene, schöne Pflanzendecke“, berichtet Stadtgärtnermeister Matthias Degen über die Ziele. Im Herbst ist eine Erweiterung des Blumenbeets entlang der Straße geplant. zg

