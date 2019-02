Simon, Mark und Johanna ganz vorn

Hockenheim.Zum Beginn des neuen Schulhalbjahres hat der TTC 1932 in der Kooperation mit den Hockenheimer Grundschulen sein traditionelles Tischtennisturnier veranstaltet. Die Kinder wurden nach Alter und Fertigkeiten in vier Gruppen eingeteilt.

Bei den Jüngsten stand neben Geschicklichkeitsspielen mit Schläger und Ball das einfache Spiel am Tisch auf dem Programm. Alissar Abuoschama absolvierte die Übungen am besten, überzeugte am Tisch und wurde verdiente Siegerin vor Sreenij Kalakuntla sowie Ronja da Silva und Tuka Abuoschama (je Platz drei), Max Rohleder und Benjamin Joos (beide Vierte).

In der Gruppe der Ältesten holte Simon Kuhn knapp den Sieg vor Johann Dubran. Während Johann bei den Anschlägen die Nase vorne hatte, punktete Simon beim Rückhand-Schupf und beim Vorhand-Konter. Dritter wurden der technisch starke Robin Kesselring und Jimmy Wagner. Den vierten Platz teilten sich punktgleich Erico Arend Haussen und Tamino Häckel.

Die meisten Teilnehmer gab es bei der mittleren Altersgruppe, so dass diese aufgeteilt wurden. In der ersten Gruppe kam es zu einem Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Johanna Möbius und Katrin Kunz. Der Rückhand-Konter und die besseren Anschläge gaben den Ausschlag für Johanna. Enes Cedelenmes belegte mit Richard Dubran den dritten Platz, Vierte wurde Selina Joos.

Klarer Start-Ziel-Sieg

In der zweiten Gruppe legte Mark Kuhn einen klaren Start-Ziel-Sieg hin. Er zeigte bei allen Übungen eine gute Schlagtechnik. Milian Häckel, der den Rückhand-Schupf am besten absolvierte, kam auf Platz zwei. Raphael Hamleh und Jakob Meiner errangen zusammen den dritten Platz. Philipp Möbius belegte zusammen mit Blendi Goci den vierten Platz.

Bei der Siegerehrung gab es Pokale für die jeweils drei Vorderen und Urkunden, Aufkleber und kleinere Preise für alle. Mit einem Ausblick auf die Kooperation beendete der Sportwart des TTC Hockenheim die Veranstaltung. fe

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 14.02.2019