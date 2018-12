Simon Superhase gegen das Böse

Die Stadtbibliothek begrüßt das neue Jahr am Samstag, 5. Januar, um 10.30 Uhr, mit dem ersten Bilderbuchkino. Darin wird die Geschichte „Simon Superhase“ von Stephanie Blake erzählt. Simon hält sich für einen Superhasen und erklärt seiner Mama, dass er auserkoren ist, die Bösen dieser Welt zu jagen. So macht er sich auf die Jagd. In einem Baumloch zieht er sich einen Splitter im Finger zu – der kann doch nur von einem Schwert sein! Und nun muss er ganz besonders mutig sein, denn seine Mama muss ihn herausziehen.

Weiter geht’s am zweiten Samstag des Jahres, 12. Januar, mit dem Kamishibai (Papiertheater) „Das wundervolle Geschenk“ von Giuliano Ferri. Darin wird über die kleine Maus Luca berichtet, die Geburtstag hat. Ihr Großvater schenkt ihr einen Beutel mit Saatkörnern. Luca ist enttäuscht. Großvater aber meint, dass, wenn er sich um das Geschenk kümmert, wird etwas daraus werden. Luca ist skeptisch. Zusammen vergraben sie die Saatkörner. Luca schaut jeden Tag nach, aber es passiert nichts, bis sich ein grüner Spross aus der Erde bohrt. Nach einiger Zeit verwandelt er sich in eine kräftige Tomatenpflanze, an der nicht nur leckere Früchte hängen.

Planschen mit Mama Muh

Den Monat beschließt das Vorlesen am Samstag, 26. Januar, um 10.30 Uhr. Gelesen wird „Hier kommt Mama Muh“ von Jujja Wieslander. Die neugierigste Kuh aller Zeiten macht vor gar nichts Halt. Auch wenn ihre Freundin, die Krähe, meistens anderer Meinung ist, Mama Muh ist nicht zu bremsen. Sie rutscht, patscht durch jede Pfütze, wie es ihr gefällt. Ihr dabei zuzuschauen ist das reinste Vergnügen, das jetzt im Pappbilderbuch auch ganz kleine Kinder erleben dürfen.

Bei allen Veranstaltungen wird aus organisatorischen Gründen um rechtzeitiges Erscheinen in der Zehntscheune gebeten. Der Eintritt zu allen drei Veranstaltungen ist frei.

