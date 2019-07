„Sind Sie aufgeregt, wenn Sie Promis interviewen?“

Eins hatten die drei vierten Klassen der Pestalozzi-Grundschule beim Besuch der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung gemeinsam: Sie waren gründlich vorbereitet auf das Treffen mit den Redakteuren. Sie hatten in den Wochen zuvor beim Medienprojekt „Klasse Kids“ das Thema Zeitung kennengelernt.

Bei der Fragerunde mit den Redakteuren Matthias Mühleisen und Janina Hardung wollten die Schüler die unterschiedlichsten Dinge zur Zeitung wissen, angefangen damit, seit wann es die Schwetzinger Zeitung gibt, über Fragen zum Beruf Redakteur („Welchen Schulabschluss benötigt man?“) bis hin zu ganz persönlichen Aspekten wie „Was macht Ihnen am Beruf Spaß?“

Vom Alter der Zeitung beeindruckt

Die Viertklässler erhielten auf alles eine Antwort. So lernten sie, dass die Schwetzinger Zeitung erstmals im Jahre 1880 erschien, während die erste Hockenheimer Tageszeitung als „Evangelischer Generalanzeiger“ 1893 auf den Markt kam. Ein solches Alter konnten sich die Schüler kaum vorstellen. Beeindruckt waren sie auch von der Höhe der Auflage der Zeitung und davon, dass die rund 15 000 Exemplare in so kurzer Zeit gedruckt werden.

Auf die Frage, wie lange es dauere, einen Artikel zu verfassen, gab es keine eindeutige Antwort. Bei kurzen Texten dauere das rund 30 Minuten, bei größeren Aufmachern bis zu zwei Stunden – je nachdem, wie kompliziert der Inhalt ausfällt.

Von großem Interesse für die Neun- bis Elfjährigen war es, ob Lokalredakteure auch Promis interviewen. Das hänge davon ab, ob diese ins Verbreitungsgebiet ihrer Zeitung kommen, war die nicht ganz so spektakuläre Antwort. Trotzdem mangele es nicht an spannenden Themen und Abwechslung im Berufsalltag.

Wer gedacht hatte, dass Redakteure nur am Computer in der Redaktion sitzen, erfuhr, dass sie als Reporter regelmäßig Themen selbst finden und vor Ort recherchieren, wenn sie nicht als sogenannte Blattmacher die Ausgabe des nächsten Tags bearbeiten.

Wie sie an ihre Informationen kommen, war ein weiteres wichtiges Thema. Auf ganz verschiedenen Wegen, lautete die Antwort: zum Beispiel durch Anrufe bei Polizei oder Pressestellen, eigenes Erleben und Befragung von Augenzeugen. Als aktuelles Beispiel nannte Janina Hardung den (falschen) Amokalarm an der Comenius-Schule Schwetzingen, den sie hautnah miterlebt hatte.

Sie fragte die Schüler ihrerseits, welche Themen das Maskottchen Fred Fuchs in einer der nächsten Zeitungsausgaben in der Kindernachricht beantworten könnte. In Maja (10) und Rosalie (10) hatte sie fleißige Mitarbeiterinnen, die die Fragen ihrer Mitschüler präzise mitnotierten. Ein Schüler der Klasse 4 c wünschte sich zum Beispiel, dass mehr über Technik erklärt wird.

Lehrerin Ortrud Schaetzle lobte das Medienprojekt, ihre Kollegin Anke Degen stellte fest, dass immer weniger Kinder Zeitung lesen würden. Daher begrüßt auch sie „Klasse Kids“, das jungen Menschen das Thema Zeitung näherbringen soll.

