Singen und Whiskeybrennen als kulturelle Klammer

Auf eine spannende musikalische Reise begaben sich die Zuhörer im Pumpwerk: erst auf die grüne Insel, dann über den Atlantik in die Appalachian Mountains und zurück nach Europa, an die lieblichen Ufer von Loch Lomond. Reiseleiter waren die Gruppen „Out of the Green“, die den europäischen Part beisteuerte, und „Hooked on Grass“, die den Südosten der USA in den bis auf den letzten Platz gefüllten Saal holten.

Verbindendes Element zwischen den Kontinenten waren zum einen musikalisch das Banjo und zum anderen Alexander Opitz, der in beiden Formationen spielt und die Musiker zum transatlantischen Konzert im Pumpwerk vereinte.

Und siehe da, so unähnlich sind sich die Balladen und Songs von diesseits und jenseits des Atlantiks gar nicht. Was nicht wunder nimmt, waren es doch im 19. und 20. Jahrhundert ganze Wellen von Aussiedlern, die in die Vereinigten Staaten einreisten auf der Suche nach einer neuen Heimat, einer neuen Perspektive für ihr Leben. Im Gepäck hatten sie Heimweh und ihre Fidel, die schon bald den Takt auf den Tanzböden der Neuen Welt angaben.

Banjo als verbindendes Element

Opitz machte diese Verbindung auch am Banjo fest, das – ursprünglich aus Afrika kommend – mit den in die Karibik verschleppten Sklaven seinen Weg nach Amerika fand, um von dort den Weg über die irischen Einwanderer nach Irland zu finden, wo es schnell zu einem festen Bestandteil des Instrumentariums der Folkmusik wurde.

Auswanderung, Liebeskummer und Heimweh sind die beherrschenden Themen der irischen Lieder, führte Christel Hering aus, und natürlich Alkohol und Frauen, fügte sie schmunzelnd hinzu, bevor sie zum nächsten der typischen Songs überleitete, bei dem man die Augen schließend unweigerlich den Geruch vom Meer und frischem Gras in der Nase und den Geschmack von Guinness im Mund hat.

Überhaupt versteht es das Sextett trefflich, mit viel Humor und Wissenswertem die Übergänge zwischen den Liedern fließend zu halten. Neben Opitz und Hering gehören Harry Arnold (Banjo, Mandoline), Susanne Stader (Flöten, Tin Whistles), Sandra Bauer (Gitarre und Akkoredeon) sowie Michale Hay (Bodhran und Bones), zur Formation. Und alle können singen, wechseln sich am Mikrofon ab.

Ob „Four green Fields“ oder „Raise old Mountain Dew“, die Lieder strahlen einen eigentümlichen Schwermut und mitreißende Lebensfreude aus. Je größer das Leid, desto mitreißender die Songs, die vom Abschied erzählen, vom Aufbruch in eine neue, unbekannte Welt, erzwungen durch Hunger, Gewalt oder Krieg. Lieder, bei denen unwillkürlich die Vergleiche zur heutigen Zeit in den Sinn kommen, wo wieder unzählige Menschen auf der Flucht sind, ihr Heil in einer neuen Welt suchen, allerdings noch nicht verklärt vom Mantel der Foklore. Davon handelt auch „Leaving of Liverpool“: vom Abschiednehmen und Neuanfangen.

Und schon erklingt die Totenwache, „American Wake“, sind „Out of the Green“ am Ende, doch Wehmut kommt keine auf, und auch die Zugabe wird auf später verschoben, denn nun gehört die Bühne „Hooked on Grass“ die mit „When I’m gone“ gleich unterstreichen, dass die musikalischen Unterschiede zwischen Irland und den USA so groß nicht sind. Hier traf die Musik der Einwanderer aus Irland auf die anderer Immigranten aus Europa, auf die Musik der Schwarzen, und aus dem Schmelztiegel stieg ein neuer Sound auf.

Musik aus den Appalachian Mountains haben „Hooked on Grass“ im Gepäck, und, so merkt Opitz an, das Leben dort verlief ähnlich wie in Irland: Whiskey brennen und Lieder singen. Wie sich das anhört, davon gibt die Gruppe a cappella einen Eindruck mit „Down to the river and pray“. Sängerin Nina Bohneleit, die auch unnachahmlich den Bass zupft, Holger Waffenschmitt, der schon zuvor „Out of the Green“ mit seiner Geige unterstützte, Banjospieler Joachim sowie Alexander Opitz, das Scharnierelement der beiden Bands, zeigen sich blendend aufgelegt.

Und sie haben Verstärkung mitgebracht: J. Larry Keith, in North Carolina mit seiner „Lonesome Road Band“ eine feste Größe, mehrfach für den Grammy nominiert, begeistert mit seinem Gitarrenspiel. Sein „Summertime“ reißt mit, und bei „Eight more Miles to Louisville“ weht der heiße Wind der Südstaaten durch den Saal.

Zum gemeinsamen Finale geben beide Bands nochmals richtig Gas mit „Whiskey before Breakfast“ und dem von Hering herrlich intonierten Abstecher nach Schottland, „Loch Lomond“. Mit „Will the Circle be unbroken“ heißt es Abschied nehmen, doch zuvor erklatscht sich das Publikum noch „Longest Train I ever saw“.

