Singend um Mariandl werben

Angelehnt an das klassische Singspiel von Ralph Benatzky und der Kult-Verfilmung von 1960 mit Peter Alexander wird mit viel Schwung, Musik und Komik in den Biergarten des legendären österreichischen Gasthofes „Im Weißen Rössl“ geladen. In diesem Musical lebt am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, die Geschichte um den verliebten Oberkellner und seiner Wirtin in der Stadthalle Hockenheim neu auf.

Die unterschiedlichsten Charaktere vom tollpatschigen Kellner über das lispelnde Zimmermädchen bis hin zum gewichtigen Berliner Hotelgast und dessen flirtlustige Tochter bringen dabei den Tag am Wolfgangsee gehörig durcheinander.

Hits von Caterina Valente

Die Idee für diese Hommage eines „Heile-Welt-Musical“ hatte der Entertainer Peter Grimberg. Dieser übernimmt in „Servus Peter“ die Rolle des eifrigen Kellners Peter, der mit charmanten Ideen und der Unterstützung von Horst Freckmann als „Heinz Erhardt“ und vielen anderen seine Herzdame, Wirtin Mariandl, für sich gewinnen will.

Das sechsköpfige Ensemble um Peter Grimberg entführt seine Gäste musikalisch und unterhaltsam in die Zeit der großen Stars. Die Musik von Peter Alexander, dem bekannten österreichischem Sänger, Schauspieler und Entertainer sowie die Hits der 50er und 60er Jahre werden passend in die Handlung des „Heile-Welt-Musicals“ eingebunden.

So erklingen die musikalischen Erfolge von Peter Alexander, Caterina Valente, Heinz Erhardt und vielen anderen mehr. Lieder wie „Die kleine Kneipe“, „Ich zähle täglich meine Sorgen“, „Souvenirs – Souvenirs“, „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder „Ich will keine Schokolade“ stehen auf der Musikliste.

Peter Grimberg ist der Hauptakteur bei „Servus Peter – das Heile-Welt-Musical“. Er kommt durch seine Rolle als Oberkellner Peter sehr nah an sein großes Idol Peter Alexander heran. Dieser zählte Mitte der 50er Jahre zu den bekanntesten Künstlern in der Unterhaltungsbranche.

Dem Alltag entfliehen

Trotz der vielen beruflichen Ähnlichkeiten zu seinem Vorbild bleibt Peter Grimberg sich selbst, seinem Gesang, Spiel und Charme treu. Er kopiert nicht, sondern versprüht jungenhaft gute Laune. Somit ist sich auch die Damenwelt sicher: „Man muss ihn einfach gern haben. Peter ist eben Peter!“ Dem Alltag entfliehen und auf andere Gedanken kommen? Dann auf ins „Weiße Rössl“ am Wolfgangsee in Österreich.

Das Musical ist am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle zu erleben. Karten kosten zwischen 29,50 und 37,50 Euro. lj

