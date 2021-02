Sitzungen finden im realen Raum statt

Die regelmäßigen Fraktionstreffen der SPD finden nach wie vor statt, immer im Rathaus, in großzügigen Räumen und unter Vorbehalt aller nötigen Corona-Maßnahmen, deshalb ohne Besucher. Obwohl bei der SPD und ganz besonders in den Wahlkampf-Veranstaltungen von Daniel Born aktuell viele Videokonferenzen geschaltet werden, hat sich die Fraktion entschieden, auf Online-Arbeit zu verzichten. Tatsächlich gibt es in diesem Tagen viele Anfragen, Vorschläge oder auch Denkanstöße auf die „gute alte Art“ – per Telefon oder per E-Mail.

Das nächste Treffen der SPD-Fraktion findet am Donnerstag, 18. Februar, statt. Gerne nehme man Themen auf, die aus der Bevölkerung kommen, so Fraktionsvorsitzende Marina Nottbohm. (Telefon 06205/18 85 58, Marina@Nottbohm.net), Ingrid von Trümbach-Zofka (06205/1 59 59, IngridTZ@gmx.de), Willi Keller ( 06205/46 95, Willi-Keller@gmx.de) und Richard Zwick (06205/1 74 38, Richard.Zwick@t-online.de). ko

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 15.02.2021