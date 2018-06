Anzeige

Hockenheim.Wollte man den Rennsportjargon zur Beschreibung des Onlineauftritts der Rennstadt bemühen, wäre die Homepage derzeit am ehesten mit Sauber-Ferrari oder Williams-Mercedes zu vergleichen: Die beiden Formel-1-Rennställe fahren hinterher. Doch die Aufholjagd beginnt ab kommendem Montag, 2. Juli, nachmittags. Mit der neuen Internetpräsenz will die Stadt ganz nach vorne fahren. Rund 35 000 Euro hat sie in den Relaunch investiert, der etwa eineinhalb Jahre vorbereitet wurde, erklärte Christian Stalf, Pressesprecher und mit Viola Settegast im Projekt-Team, gestern bei der Vorab-Präsentation.

Vor 20 Jahren war die Stadt erstmals im weltweiten Netz vertreten, 2002 ging der Auftritt mit dem derzeitigen Erscheinungsbild online. 2007 wurde er zwar optisch und inhaltlich überarbeitet, doch viele heute gängige Angebote waren mit dem alten Contentmanagement-System nicht mehr möglich, sagte Stalf: „Es war höchste Zeit, mit der Zeit zu gehen.“ Das hätten auch die Abrufzahlen gezeigt.

„Das Neueste auf dem Markt“

Mit dem Rechenzentrum Iteos als Projektpartner habe sich die Stadt bemüht, eine Homepage zu entwickeln, die „benutzer- und bedienerfreundlich sein und neueren Ansprüchen genügen soll“, formulierte es Oberbürgermeister Dieter Gummer. Christian Stalf ging etwas weiter: „Wir haben jetzt das Neueste, was es auf dem Markt gibt, auch von der Leistungsfähigkeit.“ Das hätten die Experten von Iteos bestätigt, die viele kommunale Seiten betreuen.