„Six Pack“ im Agentenfieber

Die „Goldsingers“ der Gruppe „Six Pack“ im Agenten-Outfit. © Lars Kienle

Gute Nachrichten für den Kauf von Weihnachtsgeschenken. Gestern hat der Lions Club unserer Zeitung bestätigt, dass die A-Cappella-Gruppe „Six Pack“ zu einem Gastspiel nach Hockenheim kommt. Die Veranstaltung ist auf Freitag, 15. März, um 20 Uhr, in der Stadthalle terminiert worden. Derzeit werden die Tickets produziert, die ab dem 10. Dezember im Verkauf sein werden. Sie kosten 25 Euro und sind in der Verkaufsstelle in der Stadthalle, beim Autohaus Ruder im Talhaus und bei Werner Krauß unter Telefon 0172/7 10 71 58 zu haben.

Die neue Comedy-Show „Goldsinger“ ist streng geheim. Sechs Doppelnullen kämpfen gegen den schlimmsten Erzschurken dieses Planeten: den bösen Wicht! Niemand übernimmt die Weltherrschaft, wenn diese Superagenten es nicht zulassen!

Das ganze Agentenliederbuch singen sie rauf und runter, mit nichts anderem bewaffnet als einem Quantum Prost und der menschlichen Stimme: mit Goldfinger, Octopussy’s Garden und dem Kommissar nehmen „Six Pack“ den Kampf auf gegen alle früheren Interpreten der Agenten-Songs. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 20.11.2018