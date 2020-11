Skateranlage bleibt vom Sparzwang verschont

Es war ein Parforceritt durch die Welt der Zahlen, zu dem Kämmerer Rolf Fitterling die Mitglieder des Hauptausschusses mitnahm. Die Welt der Zahlen beschränkte sich dabei auf den mittelfristigen Finanzplan der Gemeinde und der Hauptausschuss wurde durch den gesamten Gemeinderat vertreten – die Sitzung diente der Vorbereitung des Haushaltsplans 2021, der im Januar verabschiedet werden soll.

Mit zahlreichen Diagrammen, Statistiken und Tortengrafiken rief Fitterling den Gemeinderäten die immer gleiche Botschaft ins Gedächtnis – die Kassen der Stadt sind leer. Im Ergebnishaushalt klafft im Planungshorizont bis 2024 eine Lücke von rund 100 Millionen Euro. Der Gemeinde gelingt es weder, die nach dem neuen Haushaltsrecht auszuweisenden Abschreibungen zu erwirtschaften, noch die Tilgungsleistungen.

Die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen von rund 50 Millionen Euro zu finanzieren, sind laut Fitterling zwei Maßnahmen notwendig: Die Rücklage von rund 26 Millionen Euro wird bis auf den Mindestbestand, 1,3 Millionen Euro, abgebaut. Gleichzeitig sind rund 30 Millionen Euro neue Schulden eingeplant – fünf Millionen Euro fließen in die Tilgung, gut 24 Millionen Euro in die Finanzierung der Investitionen. Mit der Folge, dass sich der Schuldenstand der Großen Kreisstadt von derzeit 17,8 Millionen Euro bis zum Ende des Planungszeitraums auf gut 42 Millionen Euro erhöht.

Ein Sachverhalt, mit dem sich der Gemeinderat auf einer Klausurtagung ausführlich befasst hat, und für dessen Erklärung es mehrere Gründe gibt. So steigen in den kommenden Jahren die Transferleistungen, insbesondere an die Kinderbetreuungseinrichtungen weiter steil an.

Auch an den Investitionen führt wohl kaum ein Weg vorbei, allein 15 Millionen Euro sollen in die Schulen fließen, zehn Millionen Euro in den Neubau von Kindergärten und fast sieben Millionen Euro in den Bereich Abwasser – die Obere Hauptstraße zeigt, wohin das Geld verschwindet.

Investitionsstau abbauen

Mit einer Skizze zeigte Fitterling den Kurvenverlauf der geplanten Investitionen auf und machte deutlich – es gibt in den kommenden beiden Haushaltsjahren einen großen Investitionsbauch. Mit anderen Worten, die Stadt schiebt einen gewaltigen Investitionsstau vor sich, der nun in der Ägide Zeitler abgebaut werden muss.

Gleichzeitig brechen der Gemeinde Einnahmen weg, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer gibt es empfindliche Einbußen. Insgesamt listet Fitterling Mindereinnahmen von zehn Millionen Euro und Mehrausgaben von 2,7 Millionen Euro auf, die es zu kompensieren gelte. Ein Hoffnungsschimmer für Fitterling ist das laufende Haushaltsjahr, in dem viele Investitionen, auch Corona-bedingt, nicht getätigt werden können, Einnahmen höher ausfallen als veranschlagt. Ein Indiz hierfür ist für ihn die hohe Liquidität von über 37 Millionen Euro – allerdings, das Geld ist in den Folgejahren schon wieder verplant. „Es wird besser, aber es sieht immer noch schlecht aus“, kommentierte Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Auch wenn der Haushalt kaum mehr Spielraum lässt, musste der Hauptausschuss beziehungsweise der Gemeinderat darüber entscheiden, ob noch zwei Anträge berücksichtigt werden sollen: Die Fraktion der FWV hat die Beleuchtung des Radwegs nach Reilingen, längs des Bachs, beantragt und die Union Geld für die Skater- und Multifunktionsanlage eingestellt sehen wollen. Zur Debatte stehen 170 000 Euro.

Radwegbeleuchtung abgelehnt

Es gehe ihrer Fraktion um die Sicherheit der Radfahrer, viele Schüler nutzen den Weg, begründete FWV-Sprecherin Gabi Horn den Antrag. Der bei Marina Nottbohm (SPD) auf wenig Gegenliebe stieß – „für die Sicherheit gibt es Licht am Rad“, lehnte sie den Antrag ab. Frank Köcher-Hohn (FDP) bezeichnete den Vorschlag gar als Schildbürgerstreich – die zweite Hälfte des Weges auf Reilinger Gemarkung bleibe weiterhin unbeleuchtet. Oliver Grein (Grüne) verwies auf den parallel verlaufenden Radweg, der schon beleuchtet sei. Mit knapper Mehrheit wurde der Antrag abgelehnt.

Angenommen wurde hingegen der Antrag der Union auf Errichtung der Skateranlage, immerhin stehe man schon seit fast einem Jahrzehnt bei der Jugend im Wort, befand CDU-Sprecher Markus Fuchs. Christian Keller (Grüne) verwies auf die Bereitschaft der Jugend, die Anlage zu pflegen. Was vonseiten des Jugendgemeinderates bekräftigt wurde. Es gehe um den Ersatz der Anlage am Alten Fahrerlager, befand Patrick Stypa (CDU). Adolf Härdle (Grüne) sah in seiner Zustimmung ein Zeichen dafür, die Stadt voranbringen zu wollen.

