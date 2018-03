Anzeige

Mit über 1500 unterschiedlichen Fassungen in nahezu jeder Farbvariante von sportlicher Optik bis dezentem Businesslook oder ausgefallenen Kollektionen, ist für jeden Geschmack und jedes Gesicht der richtige Rahmen zu finden. Die Spezialisten im Team von Zahn Optik stehen mit geübtem Blick bei der Auswahl zur Seite.

Jochen Zahn erklärt zudem folgende Weltneuheit: „Durch eine im 3D-Druck-Verfahren gefertigte Brille haben wir die Möglichkeit jede Sondergröße zu liefern. Dabei wird der Kopf des Kunden durch uns per Computer sekundenschnell gescannt und daraufhin eine perfekt passende einmalige Brille gefertigt, „Made in Germany“. Moderne Brillengläser aus dem Hause Zeiss-Vision komplettieren die Brille zum perfekt passenden Produkt.

Als im Raum Hockenheim/Schwetzingen einziger Optiker bietet Zahn mit der innovativen „i-profiler Plus wavefront technologie“ von Zeiss die detaillierte Messtechnik für eine perfekte Brille. Feinheiten der Hornhaut werden in über 1500 Messpunkten auf der sieben Millimeter großen Pupillenöffnung erfasst und sekundenschnell in ein Profil verarbeitet, das den Optikern von Zahn ermöglicht, die Sehhilfe weiter zu optimieren und individualisieren. „Wir sind ein ,Zeiss Vision Center‘. Aufgrund des sehr modernen Standards unserer Zeiss-Meßgeräte und ständiger Weiterbildungen durch Zeiss zum Zeiss Vision Center ausgewählt“, erklärt Jochen Zahn, eine besondere Auszeichnung, die nur ein sehr exklusiver Optiker-Kreis erhält.

Kombiniert mit fachlich auf höchstem Stand ausgebildeten Mitarbeitern ist Zahn Optik die Adresse für Kunden, die gutes Sehen mit top Beratung und Service kombiniert sehen möchten. Das Team, Jochen Zahn, Sandra Lehrenkrauß, Anna Gudat, Michelle Scheibel, Eyleen Zahn und Silas Breuninger, freut sich darauf, die neuen Möglichkeiten mit den Kunden intensiv zu nutzen. Neu bei Zahn ist eine Auswahl an Ski-Sonnenbrillen, deren perfekten Sitz man direkt am „Windkanal“ in Miniversion testen kann. Die ultimative Sonnenbrille für den schicken Look und den Schutz der Augen im Alltag oder Urlaub findet man mit den ersten Sonnenstrahlen zudem im Fachgeschäft. In gleichem Umfang gilt das Angebot für Kontaktlinsen, für Arbeitsbrillen und Beratungen bei speziellen auch krankheitsbedingten Indikationen. „Unser Team nimmt sich Zeit für jeden Kunden“, so Zahn. zesa

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 12.03.2018