Smartphone für Senioren erklärt

Hockenheim.Wie bediene ich mein Handy? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Kurs für Senioren an der Volkshochschule. Oft fehle bei neuen Geräten eine lesbare Bedienungsanleitung oder eine fachgerechte Einweisung beim Kauf.

Im Smartphone-Workshop sollen die Bedürfnisse des Einzelnen im Vordergrund stehen, Kursteilnehmer lernen daher, ihr eigenes Mobiltelefon zu bedienen. Empfehlung: Alles mitbringen, was beim Gerät mitgeliefert wurde. Der Kurs findet am Mittwoch, 23. Januar, und Donnerstag, 24. Januar, von jeweils 14 bis 17 Uhr im VHS-Haus, Heidelberger Straße 16 a statt. Die Kursgebühr beträgt 53 Euro. Auskunft und Anmeldung unter Telefon 06205/92 26 49, oder per E-Mail an info@vhs-hockenheim.de zg

