So kann’s nicht weitergehen

In Schwetzingen bekommt eine grüne Gemeinderatskandidatin zu Hause Besuch. Ein Mann kommt in der Hofeinfahrt auf sie zu und bedroht sie mit den Worten: „Dich machen wir auch noch fertig!“ Der Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer wird dort, wo er tatsächlich wohnt, in Böhl, rausgeklingelt und mit einem Schlag ins Gesicht niedergestreckt – und das sechs Wochen vor dem Ruhestand. Das kann doch nicht wahr sein, was machen wir denn da gerade mit unserer Streitkultur und mit unserer Demokratie? Wir lassen sie vor die Hunde gehen!

Wer eine andere Meinung hat, wird auf Facebook fertiggemacht. Begriffe wie Gutmensch und Multikulti werden zu Schimpfworten, eine Kanzlerin zum Hassobjekt und kein Tag vergeht ohne Leichen im Vorabendprogramm zwischen Wismar und Rosenheim. Mord und Totschlag werden so zur Normalität und jetzt gar zur Realität, weil es eben einigen Zeitgenossen nicht mehr genügt, in schlimmsten Tönen zu schimpfen und ihren Frust verbal abzulassen. Sie schlagen zu. Das muss Konsequenzen haben – für den Täter im Strafrecht und für uns alle im Kopf.

Sprecht miteinander und diskutiert offen über Ansichten und unser aller Zukunft. Und hört endlich mit diesen Unterstellungen in den Sozialen Medien auf. Es ist niemand per se rechtsradikal, weil er fordert, straffällig gewordene Ausländer einzusperren oder auszuweisen. Und niemand ist ein linker Depp, nur weil er mit seinen Freunden aus aller Welt feiert, redet und ihnen hilft, wenn sie in Not sind.

Lasst mal endlich die Luft raus und werdet wieder normal, ihr seid doch Menschen, keine Tiere. Und seid froh, dass es noch Lokalpolitiker gibt, die bereit sind, Entscheidungen für die träge Masse zu treffen, damit es den ganzen Laden zusammenhält und uns nicht alles im Chaos um die Ohren fliegt – wie in Venezuela oder anderswo auf dieser Welt.

Gewalt, das geht gar nicht! Steht auf und wehret den Anfängen, die schon zu tief in unserer Gesellschaft wuchern.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 17.07.2019