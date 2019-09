So sieht er als Blinder die Welt

Im Kulturhaus Pumpwerk Hockenheim steht am kommenden Samstag, 28. September, 20 Uhr, die Stand-up-Comedy-Night auf dem Programm. Bei den Comedians hat sich jetzt eine Änderung ergeben: Der ursprünglich eingeplante Costa Meronianakis kann wegen eines Fernsehtermins dieses Mal nicht in Hockenheim dabei sein. Dafür konnte ebenbürtiger Ersatz gefunden werden: Timor Turga, schreibt das Pumpwerk in einer Pressemitteilung.

Seit zwei Jahren sieht Timur Turga die Welt mit anderen Augen. Fast blind und mit Blindenstock ausstaffiert, erzählt er humorvoll über seine Begegnungen im Alltag. Da wird er gerne mal von „hilfsbereiten“ Menschen in die falsche Bahn gesetzt oder landet in der falschen Toilette. Was seine Augen nicht mehr erfassen können, ersetzt seine Fantasie mit Bildern in seinem Kopf, die er auf der Bühne beschreibt und damit seine Anekdoten schmückt, heißt es in einer Beschreibung seines Programms. Timur Turga packt jeden Zuschauer, wenn er auf beeindruckende und humorvolle Weise erzählt, was sich seit seiner Augenkrankheit in seinem Leben verändert hat: Eigentlich gar nichts – außer Joggen.

Kartenverlosung am Mittwoch

Das Pumpwerk verlost zur Stand-up-Comedy-Night am kommenden Samstag viermal zwei Karten. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, kann bis diesen Mittwoch, 25. September, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Freikarten Stand-up-Comedy“ an pumpwerk@pobox.com schreiben. Die Gewinner werden vom Kulturhaus ausgelost und informiert. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 25.09.2019