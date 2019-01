So wird der Garten sicher für den Klimawandel

Wer seinen Garten fit machen will für den Klimawandel, der hat die Qual der Wahl. Zuerst einmal bedeutet das nämlich keineswegs, Abstriche zu machen. Im Gegenteil: Durch die steigenden Temperaturen in den hiesigen Breitengraden wachsen mittlerweile sogar Kiwis, Feigen oder Bananenstauden recht gut. Auch Lavendel, Katzenminze oder Wolfsmilch haben keine Probleme, wenn die Sommer trockener ausfallen. Diese Beispiele haben den Vorteil, dass sie nicht nur ein Hingucker sind, sondern auch auf dem Teller (oder in der Hausapotheke) landen können.

Bei der Auswahl gilt es jedoch, Vorsicht walten zu lassen: Nicht nur prognostizieren Experten trockenere Sommer, sondern auch feuchtere Winter. Mit diesem Wechsel zwischen warm und kalt, trocken und feucht können einigen mediterrane Pflanzen Probleme haben. Von großflächigen, perfektgewachsenen Rasenflächen rät Diplom-Biologe Uwe Heidenreich ab. Sie seien sowohl artenarm als auch besonders anfällig für die Hitze. Eine Alternative wäre die Blumenwiese. Kreislauf der Natur

Generell könne man durch geschickte Platzierung der empfindlicheren Pflanzen im Schatten einiges an Wasser einsparen. Grundsätzlich rät Heidenreich dazu, nicht mit Leitungswasser zu gießen, sondern Regenwasser zu sammeln. Räumt aber ein: „Bei einem Hitzesommer ohne Regen wie dem vergangenen war das natürlich unmöglich.“ So wie das Gießen mit Regenwasser den Kreislauf der Natur nachahmt, ist das Kreislaufkonzept auch in anderer Hinsicht eine lohnende Überlegung. Statt Düngemittel im Handel zu kaufen, lassen sich Heckenschnitt und anderes organisches Material (etwa aus der Küche) auch zu Kompost verarbeiten. Laut der Rheinland-Pfälzischen Gartenakademie sind die meisten Gärten sowieso überdüngt, vor allem mit Phosphor und Kali. Eine mäßige Kompostdüngung reiche vollkommen aus. Auf diesem Wege spart man sogar den Weg zum Händler beziehungsweise auf den Häckselplatz und schont damit das Klima.

Im Obst- und Gemüsebeet lassen sich Arten wie Physalis, Honigmelone oder Süßkartoffeln kultivieren. Auf Spinat, Radieschen, Kohlrabi und Karotten sollte man nach Expertenmeinung besonders aufpassen. Wacholder, Felsenbirne, und Kornelkirsche haben sich als besonders tolerant gegenüber Trockenheit, Starkniederschlägen und hohen Temperaturen gezeigt. sb

